taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3827
Euro
6.1597
Altın
1291.26
Borsa
89536.24
Gram Altın
223.444

Lise öğrencileri girişimciliği yaşayarak öğrenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselerdeki öğrencilere yenilikçi düşünme, problem çözme, iletişim, iş birliği gibi becerilerinin geliştirilmesi için girişimcilik eğitimleri verilecek.

AA | 07.01.2019 - 13:06..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu'nda tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurulması öngörülüyor.

Bu hedef doğrultusunda Bakanlık Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Genç Başarı Eğitim Vakfı arasında gençlerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğine gidildi.

PROTOKOL İMZALANDI

Genç Başarı Eğitim Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda ilk kez 'GençBizz Liseler Arası Girişimcilik' programı başlatılacak.

Lise öğrencileri girişimciliği yaşayarak öğrenecek

ÖĞRENCİLER GİRİŞİMCİLİĞİ ÖĞRENECEK

Program çerçevesinde öğrenciler, danışman öğretmenleri ve iş dünyasının gönüllüleri eşliğinde girişimcilik, finansal okur yazarlık ve istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirme fırsatını yakalayacak.

Lise öğrencileri girişimciliği yaşayarak öğrenecek

PİLOT OKULLARDA HAYATA GEÇECEK

Süreci bir eğitim ve öğretim yılına yayılan GençBizz Liseler Arası Girişimcilik programı, ilk etapta Bakanlığın tasarım-beceri atölyelerini hayata geçireceği pilot okullarda uygulanacak.

HEDEF DAHA FAZLA OKULDA UYGULAMAK

Programın ilerleyen eğitim ve öğretim yıllarında ise daha fazla okulda uygulanması hedefleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

421
Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

27
CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

89
7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

27
İran'da idama uçan bandolu protesto

İran'da idama uçan bandolu protesto

29
Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

70
Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir