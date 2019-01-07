Lise öğrencileri girişimciliği yaşayarak öğrenecek

24 Haziran'da kurduğu sistemin çalışmaması nedeniyle CHP'lilere sayılan oyları ulaştıramayan Onursal Adıgüzel, 31 Mart için de görevlendirildi.

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Deniz mahsüllerinin en lezzetli adresi: Lizbon

Bir şehirde deniz varsa "Ne yiyelim?" sorusunun cevabı da yarı yarıya verilmiştir zaten. “Denizden babam çıksa yerim.” diyenlerin şehri Lizbon’da en iyi deniz mahsülleri sizi bekliyor.