Lise öğrencileri girişimciliği yaşayarak öğrenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu'nda tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurulması öngörülüyor.
Bu hedef doğrultusunda Bakanlık Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Genç Başarı Eğitim Vakfı arasında gençlerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğine gidildi.
PROTOKOL İMZALANDI
Genç Başarı Eğitim Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda ilk kez 'GençBizz Liseler Arası Girişimcilik' programı başlatılacak.
ÖĞRENCİLER GİRİŞİMCİLİĞİ ÖĞRENECEK
Program çerçevesinde öğrenciler, danışman öğretmenleri ve iş dünyasının gönüllüleri eşliğinde girişimcilik, finansal okur yazarlık ve istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirme fırsatını yakalayacak.
PİLOT OKULLARDA HAYATA GEÇECEK
Süreci bir eğitim ve öğretim yılına yayılan GençBizz Liseler Arası Girişimcilik programı, ilk etapta Bakanlığın tasarım-beceri atölyelerini hayata geçireceği pilot okullarda uygulanacak.
HEDEF DAHA FAZLA OKULDA UYGULAMAK
Programın ilerleyen eğitim ve öğretim yıllarında ise daha fazla okulda uygulanması hedefleniyor.