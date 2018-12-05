Lise öğrencileri öğretmensiz sınava giriyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, gündeme getirdiği gözetimsiz sınav uygulaması yaygınlaşıyor. Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi de, okulda öğretmensiz ve gözetimsiz sınav uygulaması başlattı.

Öğrenciler, kopya çekmeyerek kendilerine olan güveni boşa çıkarmadıklarını, uygulamadan memnun oldukların söyledi.





YEMİN EDİYORLAR

Öğrenciler, karar kapsamında başlatılan "Onur Sistemi" uygulaması ile sınavlara, başlarında gözetmen ve öğretmen olmadan giriyor. Sınav kâğıtlarına, "Bu sınavda bu kâğıda aktardığım hiçbir bilgi kopya yolu ile elde edilmemiştir ve kâğıda yazılmamıştır. Bunun için onurum üzerine yemin ederim" yazan öğrenciler, ayrıca kopya çekmeyeceklerine dair de onurları üzerine yemin ediyor.





ÖĞRENCİLER MEMNUN

Öğrenciler, bu sözün ardından sınava giriyor. Öğretmenlerinin kendilerine olan güveni boşa çıkarmadıklarını belirten öğrenciler, uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.

"AMAÇ DÜRÜST NESİL YETİŞTİRMEK"

Okul Müdürü Süleyman Değirmenci, önceliklerinin güvenli ve dürüst nesil yetiştirmek olduğunu kaydederek, uygulamayı çok kıymetli bulduklarını dile getirdi. Değirmenci, "Gençlerimizin toplumsal değerlere bağlı birey olarak yetişmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için de önceliğimizi güvene dayalı yapıyoruz. Güvenli ve dürüst bir nesil yetişmesine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu noktada, çocuklarımıza güvendiğimizi belli edecek pilot uygulamalar yapıyoruz. Kendilerine ait bilgilerle başarısızlığın başkalarına ait bilgilerle elde edilen başarıdan daha fazla insana haz verdiğinin farkına varmaları anlamında bu uygulamayı kıymetli buluyorum. Biz buna ‘Onur Sistemi’ diyoruz. Amacımız dürüst nesil yetiştirmek" dedi.

"DÜŞÜK PUAN ALANLAR DA KOPYA ÇEKMEDİ"

Uygulama koordinatörü Serkan Aydın da, öğrencilere güvendiklerini anlatarak, "Sınava giriyoruz. Gerçekten öğrencilerimizin başlarında durmuyoruz. Sınav bitiminde de öğrenciler sınav kağıdına ‘Bu sınavda bu kağıda aktardığım hiçbir bilgi kopya yolu ile elde edilmemiştir ve kağıda yazılmamıştır. Bunun için onurum üzerine yemin ederim’ yazıyor. Öğrencilerimizin bazıları düşük puan almasına rağmen yine de kopya çekmeye yeltenmediklerini gördük. Öğrencilerim ‘Öğretmenim ben sınavdan çok düşük aldım ama kimseden kopya çekmedim. Ben eve gittiğim zaman huzurlu bir şekilde uyuyacağım. Çünkü kendime verdiğim sözü yerine getirdim’ diyor. Dört duvar arasında vereceğimiz hangi eğitim böyle bir kalıcı davranış değişikliğini sağlayabilir? Bu proje çok önemli bir tohum ve bu tohumun verdiği şey de güven” diye konuştu.

"HOCALARIMIZ BİZE ŞANS TANIDI"

Yapılan uygulamadan memnun olduklarını söyleyen okul öğrencilerinden Ahmet Can Baytar ise, "Hocalarımız bize bu şansı tanıdılar. Bizlere güvendiler. Bizden kopya çekmememizi istediler. Biz de bunu uyguladık. Güzel bir ortam oldu" dedi.





"VİCDANIMIZLA BAŞBAŞA KALDIK"

İlk defa yapılan bir sınavda kopya çekmenin aklına bile gelmediğini belirten Süleyman İshak "Bizi sınavda vicdanımızla başbaşa bıraktılar. Bütün sınavlarda olmalı bu. İlk defa kopya çekme isteğim olmadı. Sınavdan düşük alacağım, belki de bu dersten kalacağım ama vicdanım çok rahat. Asıl sınavı orada onurumuzla başbaşa kaldığımızda verdik. Hocalarımızın bize olan güvenlerine ihanet etmedik" ifadelerinde bulundu.



