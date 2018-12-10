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Lise öğrencileri plastiğe karşı ahşap oyuncaklar yaptı

Erzurum'daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kanserojen madde içeren plastik oyuncaklara hayır diyerek ahşap oyuncaklar üretmeye başladı.

DHA | 10.12.2018 - 16:13..
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Lise öğrencileri plastiğe karşı ahşap oyuncaklar yaptı

Anaokulları için oyuncaklar yapan öğrenciler, yetim çocuklar için de 'Her Yetime Bir Oyuncak' projesini hayata geçirdi.

PLASTİK OYUNCAKLARA SAVAŞ AÇTILAR

Merkez Palandöken ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Bölümü öğretmen ve öğrencileri plastik oyuncaklara savaş açtı.

Lise öğrencileri plastiğe karşı ahşap oyuncaklar yaptı

OYUNCAK ÜRETİYORLAR

Liselerindeki atölyede, okulların ihtiyacı olan malzemeleri yapan öğretmen ve öğrenciler, çocukları daha sağlıklı oyuncaklarla buluşturmak için ahşap oyuncak üretimine başladı.

Lise öğrencileri plastiğe karşı ahşap oyuncaklar yaptı

EL ÜRÜNÜ

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Bölümü Şefi Selçuk Dağdelen ve öğretmen İbrahim Küçükoğlu ile 35 öğrenci; büyük erkek ve kız çocukları için otomobil, tren, vagon, bebek, ev gibi oyuncaklar üretti. Ekibin öğrencileri, anaokuluna gidenler için ise el ve kas koordinasyonunu geliştirecek oyuncaklar yaptı.

Lise öğrencileri plastiğe karşı ahşap oyuncaklar yaptı

YETİM ÇOCUKLARI ORGANİK OYUNCAKLAR İLE BULUŞTURACAKLAR

Kız ve erkek çocukları ile anaokuluna giden öğrenciler için farklı oyuncaklar ürettiklerini ifade eden Dağdelen, projeleri kapsamında yetim çocukları da sevindirmeyi amaçladıklarını bildirdi. 'Her Yetime Bir Oyuncak' kampanyası çerçevesinde ilçede bulunan yetim çocuklara oyuncak dağıtacaklarını belirten Dağdelen, yetim çocukları organik oyuncaklarla buluşturacaklarını vurguladı.

Lise öğrencileri plastiğe karşı ahşap oyuncaklar yaptı

Lise öğrencileri plastiğe karşı ahşap oyuncaklar yaptı

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