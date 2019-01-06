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Lise öğrencilerinden yerli drone

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri İnsansız Hava Aracı Tasarım Atölyesi'nde tasarım ve parçaları tamamen kendilerine ait yerli drone yaptı.

AA | 06.01.2019 - 10:11..
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Kadıköy Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 'İHATA: İnsansız Hava Aracı Tasarım Atölyesi', Golf range antrenman alanı ve "Sessiz Tanıklar Selatin Yapıları" fotoğraf sergisi öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

51 KULÜPTE FAALİYET

Projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Ali Fuat Güney, 1392 mevcutlu okulda her öğrencinin ilgi alanına göre 51 kulüpte faaliyet gösterdiğini söyledi.

Lise öğrencilerinden yerli drone

KODLAMA VE TASARIM DERSLERİ VERİLİYOR

Öğrencilerin bu amaçla tasarladıkları doroneyi 3D yazıcı aracılığıyla kalıbını çıkarıp özgün bir çalışma yaptıklarını ifade eden Ali Fuat Güney, "Bilgisayarları eski mezunlarımızdan Ali Altun'un sponsorluğu ile aldık. 5 bilişim kulübünün ortak kullandığı atölyede öğrenciler kodlama, tasarım ve 3D yazıcı dersleri alıyorlar. Burada öğrencilerimiz sıfırdan yaptıkları İHA'yı uçurmayı başardılar. Ayrıca kumanda ile İHA'lar arasındaki kodlamayı da yine kendileri yaparak önemli bir çalışmaya imza attılar. Bunun dışında yurt içi ve yurt dışında yarışmalara gidecek projeler hazırlıyorlar" diye konuştu.

Lise öğrencilerinden yerli drone

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