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Lise öğrencilerine bilişimde uluslararası sertifika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin bilişim teknolojileri alanında uluslararası sertifika alabileceklerini açıkladı.

AA |
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Lise öğrencilerine bilişimde uluslararası sertifika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, öğretmenler için açılan 17 uluslararası akredite yazılım sertifika programının lise kademesindeki öğrencilerin de erişimine sunulmasına ilişkin başlattıkları çalışmanın tamamlandığını söyledi.

UZAKTAN EĞİTİMLE SERTİFİKA İMKANI

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verildiği bu süreçte uzaktan eğitimin büyük önem kazandığına dikkat çeken Selçuk, bakanlık olarak teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bakan Selçuk, başlatılan uzaktan eğitim uluslararası eğitim sertifika programlarının, uluslararası yazılım firmalarının akredite sertifikalarını alarak yetiştirilen öğretmenler ve yazılım uzmanları tarafından gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

Lise öğrencilerine bilişimde uluslararası sertifika

"Sertifika programları, çocukların 21'inci yüzyılın dijital yetkinliklerinin geliştirilmesinde büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin evde geçirdikleri zaman diliminde kişisel gelişimlerine ve geleceklerine yön verecek bu çalışmalara katılmaları oldukça önemli. Bu sertifikalara sahip olan öğrenciler gerekli derinleşmeyi sağlamaları halinde dünyanın dört bir yanında bilişim teknolojileri alanında istihdam kapılarını aralayabilecek. 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın akademik ve bireysel gelişimlerinin ulusal ve uluslararası sertifikalı eğitim programlarıyla desteklenmesi amacıyla dünyanın önde gelen yazılım firmalarıyla bir dizi iş birliği anlaşması yaptık. Çocuklarımıza bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yeni uygulamalar konusunda dijital beceriler kazandırmak ve teknoloji üreten nesiller yetiştirmek için bu alanda uluslararası geçerliliği olan sertifikasyonlu eğitimlerin verilmesiyle bilişim teknolojileri alanında yetişmiş bireylerin bilimsel birikimlerinin paylaşılarak yeni fikirlerin üretilmesini hedefledik."

Lise öğrencilerine bilişimde uluslararası sertifika



"EĞİTİM UZAKTAN, SERTİFİKALAR BİZDEN"

Bakan Selçuk, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise "Lise öğrencilerimiz için iyi bir haberim var; bilişim teknolojileri alanında uluslararası sertifika alabileceksiniz. Başvurular online, eğitim uzaktan, sertifikalar bizden. Derinleşmek, kendine yatırım yapmak sizden" dedi.

BİLİŞİM ALANLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİM BAŞLIYOR

Öğrencilerin alabileceği uluslararası sertifikalı programlar şöyle:

Python Eğitimi: Milli Eğitim Bakanlığı ile Cisco iş birliğinde gerçekleştirilen öğretmen eğitimleri sonucunda eğitici sertifikası alan öğretmenler tarafından verilecek eğitim ile öğrencilerin yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data gibi birçok dalda uygulama geliştirme becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Google Dijital Atölye: Google iş birliğiyle yürütülen programla lise öğrencilerinin Google Dijital Atölye'de yer alan uluslararası sertifikalı dijital pazarlama/girişimcilik eğitimi başta olmak üzere dijital güvenlik, kodlama ve makine öğrenimine yönelik eğitim programları ile dijital becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

Herkes Kod Yazabilir Swift Playgrounds: Apple iş birliğiyle yürütülen programla 8 yaş üstü çocukların bilgi ve becerilerinin artırılması planlanıyor. Bu eğitim ile çocukların kod yazma, algoritma üretebilme ve farklı problemleri çözebilme becerilerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Herkes Yenilikçi İşler Yapabilir: Apple iş birliğiyle yürütülen programla öğrencilerin çizim, müzik, video ve fotoğraf aracılığıyla kendilerini ifade etme becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

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