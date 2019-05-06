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Lise öğrencilerinin tehlikeli mezuniyet kutlaması

Üsküdar’daki özel bir lisenin öğrencileri, lüks otomobilli konvoy oluşturarak kentin cadde ve sokaklarına mezuniyetlerini kutladı.

İHA | 06.05.2019 - 09:45..
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Ellerinde mezun oldukları okulun bayraklarıyla araçların camlarına çıkarak Seyrantepe’den Maslak istikametine doğru ilerleyen gençler, şarkı ve marşlarla doyasıya eğlendi.

Yol boyunca lüks cip ve otomobillerle tur atan gençlerin, tehlikeye aldırış etmemeleri dikkat çekti. Yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar da gençlerin tehlikeli mezuniyet sevincini şaşkınlıkla izledi.

Lise öğrencilerinin tehlikeli mezuniyet kutlaması

SEYİR HALİNDE SELFİE

Sarıyer’e doğru giderek kutlamaya devam eden gençler, ancak eğlencenin dozunu bir süre sonra kaçırdı. Yolda seyreden araçlar ve kaldırımda insanlar yürüdüğü esnada gençler, oluşturdukları konvoy ve yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye düşürdü.

Camdan sarkan bazı gençler ise seyir halinde selfie yapması yürekleri ağza getirdi. Bazı gençler ise üstü açık araçlarının üstünde şarkılar eşliğinde dans etti. Gençlerin konvoyu nedeniyle trafikte yoğunluk meydana gelirken, tehlikeli kutlama ise kameralara yansıdı.

Lise öğrencilerinin tehlikeli mezuniyet kutlaması

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