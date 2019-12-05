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Lise öğrencisi bıçaklanarak hayatını kaybetti

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA | 05.12.2019 - 12:10..
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Gaziantep'in Hacıbaba Mahallesi'nde, Şahin Aslan (17) ile arkadaşı S.M. (14) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M., Aslan'ı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

8 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı halde evinin önüne kadar yürüyen lise öğencisi Şahin'in, yakınları tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Aslan, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

TUTUKLANDI

Lise öğrencisinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Şahin'i bıçaklayan S.M. ise gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

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