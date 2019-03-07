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Lise öğrencisini 'yan baktı' diye öldürdüler

Gaziantep'te 17 yaşındaki lise öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü. Öğrencinin yan bakma meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı.

DHA | 07.03.2019 - 14:32..
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Olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Barak Mahallesi'nde meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Dinç, iddiaya göre evden çıkıp, babasına ait tuhafiye dükkanına giderken, yolda karşılaştığı İbrahim K. ve Abdullah T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Lise öğrencisini 'yan baktı' diye öldürdüler

Lise öğrencisini 'yan baktı' diye öldürdüler VİDEO

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Karnından bıçaklanarak ağır yaralanan genci görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Mehmet Ali Dinç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından yüzlerini kapatarak kaçan İbrahim K. ve Abdullah T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Lise öğrencisini 'yan baktı' diye öldürdüler

SAKLANDIKLARI EVDE BULUNDULAR

Güvenlik kamerası kayıtları ile görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda ikili, Perilikaya Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. İbrahim K. ve Abdullah T.'nin emniyetteki ifadelerinde, Dinç'i kendilerine yan baktığı için öldürdüklerini söylediği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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