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Lise öğrencisinin çantasını kapıp, kaçtı

Antalya’da lise öğrencisi kızın elindeki çanta bir bisikletli kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 30.01.2020 - 15:47..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki evinden çıkan lise öğrencisi 16 yaşındaki Nurcan Durmaz, kent merkezine doğru yürüyüşe geçti.

KAPIP KAÇTI

917 Sokak’ta kaldırımda yürüyen Durmaz’ın yanına siyah montlu bisikletli bir kişi yaklaşıp, genç kızın elindeki çantayı kapıp kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Durmaz, şüphelinin arkasından koştu.

Antalya'da lise öğrencisine kapkaç İZLE

POLİS EŞKALİNİ ALDI

Büyük şok yaşayan Nurcan Durmaz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Durmaz’dan eşkali alınan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Lise öğrencisinin çantasını kapıp, kaçtı

LİSE ÖĞRENCİSİ YAŞADIĞI KORKUYU ANLATTI

Yaşadığı korku yüzünden belli olan Nurcan Durmaz, olayın nasıl gerçekleştiğini polis ekiplerine anlattı. Durmaz’ın çantasında arızalı bir telefon, kimlik kartı ve 50 lira parasının olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Lise öğrencisinin çantasını kapıp, kaçtı

Lise öğrencisinin çantasını kapıp, kaçtı

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