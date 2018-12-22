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Lise son sınıfta ders işlenmeyecek iddialarına yalanlama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, bir gazetede yayınlanan haberde yer alan "Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek" ifadesinin, gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

AA | 22.12.2018 - 08:51..
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bugün bir gazetede yayınlanan, "Lise son, sınava hazırlık yılı olacak" başlıklı habere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Bilgilendirmede, "Söz konusu haberdeki 'Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Bakanımızın bu konuda yapılacak düzenlemelere ilişkin medyaya yansıyan açıklamalarıyla örtüşmeyen haber, yorum ve değerlendirmeleri teyit etmediğimizi bildiririz. Konuya ilişkin yapılacak düzenlemeler bütüncül bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Lise son sınıfta ders işlenmeyecek iddialarına yalanlama

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