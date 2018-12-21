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Lise sonda ders işlenmeyecek, sınava hazırlık olacak

Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek, öğrenciler üniversite hazırlık için öğretmenler eşliğinde soru ve test çözecek.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 09:35..
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Milli Eğitim Bakanlığ (MEB),  ortaöğretimde ders saat ve programlarını belirlerken, üniversite hazırlık açılımı yaptı.

DERS İŞLENMEYECEK

Yeni düzenlemeye göre; lise son sınıfta ders işlenmeyecek, öğrenciler üniversiteye hazırlık için öğretmenler eşliğinde soru çözecek. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim ders saat ve programlarını değiştirme kararı aldı.

HAZIRLIK YILI OLACAK

Zorunlu ders saatlerini azaltmanın yanı sıra, 12'inci sınıfın da üniversiteye hazırlık yılı olarak belirlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, talimatıyla devam eden ortaöğretim müfredat ve ders programı ile ilgili çalışmanın sonuna gelindi.

Lise sonda ders işlenmeyecek, sınava hazırlık olacak

DERS SAYISI AZALTILACAK

Yeni çalışmaya göre ortaöğretimde öğrenciler Türkçe, Matematik, Tarih ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zorunlu temel dersler olacak.

Öğrencinin okuduğu okul türü ve ilgi alanına göre, zorunlu derslerin sayısında artış planlanırken diğer derslerin seçmeli olması bekleniyor.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK SÜRECİ BAŞLATILACAK

Yeni programın en büyük değişimi ise lise 3'üncü sınıfta müfredatın tamamlanmış olması. Öğrenciler, lise son 12'nci sınıfta üniversiteye hazırlık için okula gelecek.

Öğretmenler eşliğinde, üniversite sınavına uygun şekilde soru çözme, sınav konularındaki eksikliklerini giderme ile ilgili çalışacaklar.

Lise sonda ders işlenmeyecek, sınava hazırlık olacak

KURSA VE DERSHANEYE İHTİYAÇ DUYULMAYACAK

MEB'in yeni açılımı ile öğrencileri, 12'nci sınıfta devamsızlık ve sahte rapor alma gibi girişimlerden koruyacak.

Bakanlık ayrıca, 12'nci sınıfta öğrencileri okul müfredatından muaf ederken, aynı zamanda aileleri de dershane ya da kurs masrafından kurtaracak.

Öğrenciler, dershane ya da kursta yaptıkları faaliyetlerin aynısını okulda ücretsiz yapma imkanı bulabilecek.

Lise sonda ders işlenmeyecek, sınava hazırlık olacak

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