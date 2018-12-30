Lisede DNA'yı çoğaltmayı ve klonlamayı öğreniyorlar

Gelişmiş bir genetik laboratuvarına sahip olan okulda verilen genetik dersinde, DNA'dan ELISA ve PCR'ye kadar pek çok testi yapabilen öğrenciler, akademik çalışmalarda çok önemli olan makale ve proje yazma, patent alma gibi süreçleri de öğreniyor.

9'UNCU SINIFTAN İTİBAREN GENETİK DERSİ VERİLİYOR

Öğretmen Özgür Güner, yaptığı açıklamada, öğrencilere 9. sınıftan itibaren genetik dersi vermeye başladıklarını söyledi.

DENEY YAPIYORLAR

Derslerde öğrencilere mikropipetlemeyi öğrettiklerini, küçük cihazların çalışmasıyla ilgili bilgiler verdiklerini, ardından DNA ve RNA'ya ilişkin bilgiler öğrettiklerini anlatan Güner, yurt dışından gelen veya kendi hazırladıkları kitlerle deneyler yaptıklarını belirtti.

TESTLERİN ÇALIŞMA İNCELİKLERİNİ KAVRIYORLAR

Güner, "Öğrencilerimiz burada genelde babalık, ELISA ve PCR testlerinin çalışma mantığını ve nasıl yapıldığını öğreniyorlar. Onun yanı sıra ileri teknolojik laboratuvar cihazlarını kullanmayı öğretiyorlar. DNA'yı çoğaltmayı, klonlamayı, bunların mantığını öğretiyoruz. Tüm bunları yaparken çocuklar sıkılmasın diye senaryolaştırıyoruz. Bazen adli tıbbın alanına giriyoruz" dedi.

"DERSLERİMİZ ÜNİVERSİTEYE YÖNELİK"

Güner, "DNA'lardan, parmak izlerinden, ayakkabı izlerinden suçlu aramaya başlıyorlar. Bazen tıp fakültelerindeki derslerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Akademik çalışmalarda çok önemli olan makale yazma, proje yazma, patent alma süreçleriyle ilgili çalışmalarımız oluyor. Aslında bu derslerimiz üniversiteye yönelik, üniversitede farkındalık yaratacak şeyler" diye konuştu.

DOKTOR OLMAK İSTİYOR

9. sınıf öğrencisi Can Emir Bora da küçük yaşlardan itibaren doktor olmanın hayalini kurduğunu, gelecekte de genetik alanında çalışmalar yapmak istediğini belirterek, "Burada diğer öğrencilere göre daha avantajlı olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.