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Lisede etik tartışması soruşturmaya neden oldu

Bursa'da, sağlık lisesinde öğrenim gören öğrenci, teneffüs arasında parmağını sıraya sıkıştırdı. Öğrencinin parmağında önemli bir şey olmadığını söyleyen okul yönetimi hakkında inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 10:40..
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Parmağında kırık olduğu belirlenen öğrenci saatler sonra ameliyata alındı. Kaymakamlık, etik tartışmasının yaşandığı sağlık lisesinin idarecileri ve nöbetçi öğretmen hakkında inceleme başlattı.

YERE DÜŞTÜ

İlginç olay, Yenişehir Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık bölümünde yaşandı.

İddiaya göre, 14 yaşındaki Berkay Künen isimli öğrenci kırık olduğu iddia edilen sıraya dayandığı sırada, sıra ile birlikte yere düştü ve parmağını sıraya sıkıştırıp yaralandı.

Berkay Künen'e, öğretmeni buz kompleksi yaptı. Yaşanan olay okul idaresi tarafından öğrencinin ailesine haber verildi.

"ÖĞRENCİNİZLE İLGİLENİN"

Berkay Künen'in telefonla ailesini arayan öğretmeni telefonu açan hala Mesude Künen'e "Küçük bir kaza yaşandı, korkulacak bir şey yok, buzla müdahale ettik öğrencinizle ilgilenin" dedi.

Lisede etik tartışması soruşturmaya neden oldu

ETİK TARTIŞMASI

Bunun üzerine Mesude Künen ise kendisinin okula gelmesinin 1 saati bulacağını belirterek çocuğu herhangi bir hastaneye kendi imkanlarıyla ulaştırmalarını yada 112 ekiplerine haber vermelerini istedi.

Bunun üzerine öğretmen, bunun etik olmayan bir davranış olacağını belirtip halanın isteklerini yerine getirmedi.

PARMAĞI KIRILDI

1 saatte okula ulaşan yakınları tarafından 112 eşliğinde İznik Devlet Hastanesi'ne götürülen Berkay Künen'in, yapılan kontrolünde serçe parmağının kırık olduğu ortaya çıktı.

AMELİYAT OLDU

Eğitim gördüğü bölümde kazanın nasıl olduğunu anlatan Berkay Künen, "Sıraya dayanıyordum. Kırık olan sıra ile birlikte düştüm. O sırada parmağıma sıra çarptı. Öğretmeni çağırdım buz tuttuk. Daha sonra da halam Mesude Künen’i aradık" dedi. Berkay Künen bu sabah saatlerinde kırık olan serçe parmağından ameliyat edildi.

"ESAS YAPILANLAR ETİK DEĞİL"

Öğrencinin halası Mesude Künen, yaşananların hiçbir şekilde etik olmadığını savunarak, "Ya başka bir şey olsaydı. Travma geçirseydi, kanamalı bir şey olsaydı ne olacaktı. Bana etikten bahsediyorlar. Onların yaptığı etik mi? Bu durumdan kesinlikle şikayetçi olmayı düşünüyorum. Parmağının sakat kalma durumu var. Sıralar zaten kırıkmış, kırık sıralarda okuyorlar. Bu olayın ardından ise bugün o sıraları tamir etmeye başlamışlar. Üstüne sağlık okulunda böyle bir olay nasıl olur ve müdahale etmezler aklım almıyor" dedi.

KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan olayın ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Yenişehir Kaymakamlığı yaşanan olayda ihmalin bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmak için inceleme başlattı.

İDARİ CEZA VERİLECEK

Sağlık dersine giren öğretmenin ilk etapta gereken ilk müdahaleyi yaptığı, ancak sonrasında okulun müdür yardımcısı ile birlikte 112 çağırmanın gereksiz olduğuna kanaat getirdikleri, akabinde çocuğun yakınları tarafından götürüldüğü hastanede operasyon geçirdiği, öğrenci yakınlarıyla yaşanan etik değil tartışmasının incelendiği, okul idaresinin konuyla ilgili ihmalinin olup olmadığı görevlendirilen müfettişlerin vereceği rapor doğrultusunda ortaya çıkacağı ve rapora göre idari ceza verileceği bildirildi.

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