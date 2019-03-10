Liselerde ders sayısı gelecek yıl azaltılacak

2023 Eğiitim Vizyonu kapsamında yer alan liselerde ders sayısının azaltılması yönünde çalışmalarda sone gelindi.

Öğrencilerin şikayet ettiği konuların başında gelen ders sayısı gelecek seneden itibaren azaltılacak.

YENİ MODEL HAYATA GEÇİRİLECEK

Ders sayılarının azaltılmasıyla öğrencilerin motivasyonu yüksek tutulacak, okula olan uyumu daha kolaylaştırılacak.

Bunun için farklı ülkelerin eğitim ve ders modeli dikkate alınarak, en uygun ders sayısı belirlenecek.

Birçok ülkede liselerde 5 ya da 6 ders var. Bakanlık bu sayıları dikkate alarak yeni bir model oluşturcak.