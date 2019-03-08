Liselerde sertifika programları başlıyor

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, çocuk ve gençlerin psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen, eğitim hayatına zarar veren hatta ölümle sonuçlanabilen dijital oyunlar ve sanal dünyanın zorbalıklarına karşı yürüttükleri bilinçlendirme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bunun aslında evrensel bir problem olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, eskiden çocuklar ve yetişkinler arasında ortaya çıkan kuşak çatışmasının doğal bir karakterinin bulunduğuna ama artık bunun değiştiğini belirtti.

PİLOT OKULLARDA BAŞLADI

Ziya Selçuk, lise öğrencileri için bilişim teknolojileri alanında başlatılan yeni uygulamayla ilgili de "Bilişim teknolojileri alanında da sertifikasyon programımız şu anda dört okulda başladı. Bu şu demek, bir çocuk liseyi bitirdiğinde uluslararası düzeyde bir BT sertifikası alacak. 'Ben lise mezunuyum ve filanca kuruluştan onaylı, dünyanın neresine gidersem gideyim kullanabileceğim sertifikalarım var' diyebilecek. Bunun şu anda İstanbul'da dört okulda pilot uygulamalarını yapıyoruz. Bu çok yaygınlaşacak." dedi.