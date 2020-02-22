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Liselerde sınıf geçmeyle ilgili yeni yönetmelik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınıf geçme ve kalmaya ilişkin mevzuat düzenlemesiyle ilgili konuştu.

AA | 22.02.2020 - 11:45..
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Liselerde sınıf geçmeyle ilgili yeni yönetmelik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınıf geçme ve kalmaya ilişkin mevzuat düzenlemesi hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Okullarda sınıfta kalmanın 1999'dan beri kaldırıldığını ifade eden Bakan Ziya Selçuk, çalışan ve çalışmayan çocuk arasında ayrım olması gerektiğini söyledi.

4 İŞLEM BİLMEYEN ÖĞRENCİ MEZUN OLUYORDU

Her bir öğrencinin liseyi bitirdiğinde sahip olması gereken yeterlilikler konusunda standartlar oluşturulmasının önem taşıdığını anlatan Selçuk, bu yeterliliğe ulaşılmaması halinde, 4 işlem bilmeyen, okuduğunu anlama-yazma konusunda sıkıntı yaşayan çocuğun liseden mezun olabildiğini belirtti.

Ders geçmeyle ilgili 120 öğretmen, okul müdürü, il, ilçe yöneticileri ile velilerle Ankara'da bir araya geldiklerini ifade eden Selçuk, bu çalışmada, eğitim, ekonomi ve istihdam ilişkisi ile bölgesel durumlar dikkate alınarak bir çerçeve oluşturulduğunu bildirdi.

Liselerde sınıf geçmeyle ilgili yeni yönetmelik

"2020-2021 DÖNEMİNDE UYGULANACAK"

Sınıf geçmeyle ilgili çalışmanın bitirildiğini ve gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacağını kaydeden Selçuk, "Velilerimizin 'Tamam, çok güzel', öğretmenlerimizin 'Böyle olursa eğitimde gerçekten büyük bir sıçrama olur.', yöneticilerimizin 'keşke' dediği bir yönetmelik geliyor." açıklamasında bulundu.

"ARİTMETİK ORTALAMA EN AZ 50 OLACAK"

Birdenbire kural değiştirip öğrenciler için de sorun oluşturmak istemediklerine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti: "Bu ülkenin çocukları, bizim deneme tahtamız değil, pilotla başlayalım dedik. Hazırlıklarımız tamam, bunun bu sene pilotunu yaptık, simülasyon anlamında yaptık, gayet güzel geçti. Burada, her dersten iki dönem notunun aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının 70 olması gibi bazı şeyler var.

"YAZILIM OLUŞTURDUK"

Bu böyle olduğunda kaç öğrenci yukarı çıkıyor, kaçı çıkamıyor, kimi nereye yönlendirebiliyoruz, bunun modellemesi çıktı. Bir yazılım oluşturduk ve senaryoyu rahat görebiliyoruz. Dolayısıyla çözebileceğimiz bir konu. Problem yok."

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e de benzer açıklamaları yapan Bakan Ziya Selçuk, 2020-2021 öğretim yılından itibaren ortaokul ve liselerde sınıf tekrarının olacağını söyledi.


 



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