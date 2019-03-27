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Liseli genç tartıştığı arkadaşını boğazından bıçakladı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde liseli gençler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Lise öğrencilerinden biri tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

İHA | 27.03.2019 - 15:10..
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Sabah saatlerinde Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde önünde meydana gelen olayda lise öğrencisi bir genç, okul arkadışını bıçakladı.

Boğazından bıçaklanan genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre, sabah saatlerinde ilk derse girdiklerinde aralarında tartışma çıktığı iddia edilen 17 yaşındaki V.D. sınıfta arkadaşı Ömer A.’yı (18) boğazından bıçakladı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri ağır yaralanan Ömer A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesine sevk etti.

Liseli genç tartıştığı arkadaşını boğazından bıçakladı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Ömer A. ileri tetkik ve tedavileri için daha sonra Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakıma alınan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen talihsiz gencin, hastanedeki yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın şüphelisi konumundaki V.D. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Liseli genç tartıştığı arkadaşını boğazından bıçakladı

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