Liseli genç tartıştığı arkadaşını boğazından bıçakladı

1 Hükümlüler 6,5 milyon kitap tasnif etti Cezalarını toplum yararına kamu kurumlarında çalışarak infaz eden hükümlüler, Türkiye'de 3 yılda bin 500 kütüphane için 6,5 milyon kitap tasnif ederek, kamu hizmetinde bulundular.

2 Sözlü sınavda en az 60 alan öğretmen tercih yapabilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular başladı. Tercih yapacak öğretmenlerin sözlü sınavda 60 puan alması gerekiyor.

3 Devlet büyüklerinin yakınıyım yalanıyla dolandırdı Mersin'de, kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp iş bulma vaadi ile 20 kişinin 222 bin 500 lirasını aldığı öne sürülen Gülçin T. (49), polis tarafından yakalandı.

4 Bülent Yapraklıoğlu İzmir'de "İzmir'e gelemezsin" tehditlerine meydan okuyan Bülent Yapraklıoğlu, "Bize İzmir'e gelemezsiniz diyenler için kısa bir video hazırladık" dedi ve bu görüntüleri paylaştı.

5 Denizli'de 4.3'lük deprem AFAD, Denizli Acıpayam'da 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu mitinginde vatandaşlara sesleniyor.