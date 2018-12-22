Liseli genç, yan bakma kavgasında bıçaklandı

Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi'nin karşısında, iki grup arasında birbirlerine yan baktıkları gerekçesiyle kavga çıktı.
LİSE ÖĞRENCİSİ BIÇAKLANDI
Bıçakların da kullanıldığı kavgada, lise son sınıf öğrencisi Emre Arıkan, karnından yaralandı. Çevredeki öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arıkan, sağlık görevlilerince ambulansla Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
YARALI GENCİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Arıkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kavgada Emre Arıkan'ı bıçakla yaralayıp, kaçtıkları ileri sürülen F.B. (19) ve beraberindeki O.U.'yu (20) yakalayıp, gözaltına aldı.