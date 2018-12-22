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Liseli genç, yan bakma kavgasında bıçaklandı

Denizli'de iki grup arasında 'yan bakma' yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, lise öğrencisi Emre Arıkan karnından yaralandı.

DHA | 22.12.2018 - 00:29..
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Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi'nin karşısında, iki grup arasında birbirlerine yan baktıkları gerekçesiyle kavga çıktı.

Liseli genç, yan bakma kavgasında bıçaklandı

LİSE ÖĞRENCİSİ BIÇAKLANDI

Bıçakların da kullanıldığı kavgada, lise son sınıf öğrencisi Emre Arıkan, karnından yaralandı. Çevredeki öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arıkan, sağlık görevlilerince ambulansla Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Liseli genç, yan bakma kavgasında bıçaklandı

YARALI GENCİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Arıkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kavgada Emre Arıkan'ı bıçakla yaralayıp, kaçtıkları ileri sürülen F.B. (19) ve beraberindeki O.U.'yu (20) yakalayıp, gözaltına aldı.

Liseli genç, yan bakma kavgasında bıçaklandı

Liseli genç, yan bakma kavgasında bıçaklandı

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