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Liseli Muammer, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Manisa Selendi'de virajda kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan motosikletteki lise öğrencisi 16 yaşındaki Muammer Başyiğit hayatını kaybetti.

DHA | 10.03.2019 - 11:17..
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Saat 00.30 sıralarında Selendi-Demirci karayolunda Selendi Sanayi Sitesi'nden Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıkan Muammer Başyiğit yönetimindeki motosiklet, girdiği virajda kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

MUAMMER HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kask takmadığı belirlenen Selendi Çok Programlı Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Muammer Başyiğit, yaşamını yitirdi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Muammer Başyiğit'in cenazesi, Selendi Devet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Liseli Muammer, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Liseli Muammer, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Liseli Muammer, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Liseli Muammer, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

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