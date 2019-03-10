Liseli Muammer, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Saat 00.30 sıralarında Selendi-Demirci karayolunda Selendi Sanayi Sitesi'nden Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıkan Muammer Başyiğit yönetimindeki motosiklet, girdiği virajda kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
MUAMMER HAYATINI KAYBETTİ
Kazada kask takmadığı belirlenen Selendi Çok Programlı Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Muammer Başyiğit, yaşamını yitirdi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Muammer Başyiğit'in cenazesi, Selendi Devet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.