Liseli Muammer, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

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FETÖ'den 511 bin kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ/PDY yönelik operasyonlar çerçevesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana 511 bin kişinin gözaltına alındığını, tutuklu sayısının ise 30 bin 821 olduğunu bildirdi.