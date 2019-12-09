Liseli öğrenciyi zorla minibüse bindirenler yakalandı

1 Maltepe'de erkek cesedi bulundu E-5 karayolunda refüjde bir erkeğin cesedi bulundu. Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

2 Yeni Zelanda'da volkanik patlama: 1 ölü, 23 yaralı En son 2001 yılında aktif hale gelen Whakaari Yanardağı'nda dün bir patlama meydana geldi. Bu patlamada 1 kişi yaşamını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.

3 Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, ABD’nin polisi oldu Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, mesleğini seçti.

4 TJK Başkanı Adalı'dan atçılıkla ilgili önemli açıklamalar Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türk atçılığının gündemindeki konuları konuştu ve merak edilenleri cevaplandırdı.

5 Yeni çıkan kitaplar - 09 Aralık 2019 Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

6 Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak Yeni Türk Lirası olanların, para değişim süresi 31 Aralık 2019 tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası'na gidilerek paraların değişimi sağlanabiliyor.