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Liseli öğrenciyi zorla minibüse bindirenler yakalandı

Kars’ta liseli kızı kaçırmaya çalışan 3 kişiyi polis kıskıvrak yakalarken, şüpheliler tutuklandı.

İHA | 09.12.2019 - 09:59..
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17 yaşındaki öğrenci M.B. (17), Kars'taki Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi'nden çıkınca bir kişi yanına geldi.

ZORLA MİNİBÜSE BİNDİRİLDİ

Bir süre M.B. ile konuşan şüpheli, az ilerde bekleyen minibüse kadar M.B.’yi götürdü. Zorla minibüse bindirilen M.B. için okul polisi seferber oldu. Liseli kızın kaçırılma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kars’ta liseli kız öğrenciyi kaçırmaya çalışanlar yakalandı ViDEO

3'Ü DE TUTUKLANDI

Liseli kızı zorla minibüse bindiren ve olay yerinden uzaklaşan şüpheli 3 kişi, okul polisinin olayı bildirmesinin ardından 500 metre ileride Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zorla kaçırılan liseli M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli 3 kişi, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit” suçlarından çıkarıldıkları adli mercilerce, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Liseli öğrenciyi zorla minibüse bindirenler yakalandı

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