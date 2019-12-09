Liseli öğrenciyi zorla minibüse bindirenler yakalandı

17 yaşındaki öğrenci M.B. (17), Kars'taki Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi'nden çıkınca bir kişi yanına geldi.
ZORLA MİNİBÜSE BİNDİRİLDİ
Bir süre M.B. ile konuşan şüpheli, az ilerde bekleyen minibüse kadar M.B.’yi götürdü. Zorla minibüse bindirilen M.B. için okul polisi seferber oldu. Liseli kızın kaçırılma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
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3'Ü DE TUTUKLANDI
Liseli kızı zorla minibüse bindiren ve olay yerinden uzaklaşan şüpheli 3 kişi, okul polisinin olayı bildirmesinin ardından 500 metre ileride Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zorla kaçırılan liseli M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli 3 kişi, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit” suçlarından çıkarıldıkları adli mercilerce, tutuklanarak cezaevine gönderildi.