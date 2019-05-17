Liseliler 100 liraya 'engelsiz mouse' icat etti

Hassa Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, fiziksel yetersizliklerinden dolayı bilgisayar kullanmakta zorlanan engellilere kolaylık sağlayabilmek amacıyla geçen yıl, 100 lira harcayarak "engelsiz mouse" adını verdikleri cihaz geliştirdi.

Ahmet Karaosman'ın rahatsızlığından haberdar olan öğrennciler, kişiye özel ayarlamalar yaptıktan sonra evinde ziyaret ettikleri engelli gence cihazı hediye etti. Karaosman, gözlüğe takılan ve baş hareketleriyle kullanılabilen cihaz sayesinde bilgisayarda işlemlerini rahatça yaptı.

KİŞİYE ÖZEL TASARLANABİLİYOR

Okulun Bilişim Teknolojileri öğretmeni ve aynı zamanda projenin koordinatörlüğünü yürüten Mehmet Ragıp Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "engelsiz mouse"u her geçen gün daha da geliştirdiklerini söyledi. Cihazın kişiye özel de tasarlanabileceğini ifade eden Özdemir, şunları söyledi:

"Projemizin haberleştirilmesinin ardından basından görerek bize ulaşıp talep eden çok kişi oldu. Yakın çevremizden tanıdığımız bir öğrencimizin kardeşi yatağa bağımlı yaşıyordu. Onun hayata bağlanması, bilgisayar kullanabilmesi açısından böyle bir ürüne ihtiyacı olduğunu öğrendik. Öğrencilerimizle birlikte Ahmet kardeşimize özel tasarladığımız 'mouse'umuzu hediye ettik."

Projede görev alan 11. sınıf öğrencilerinden Abdurrahman Antep de imkanlar ölçüsünde daha fazla engelliye ulaşmaya çalışacaklarını belirterek, "Arkadaşlarımız inşallah bu sayede engellerini aşacaklar." dedi.

"BÖYLE BİR CİHAZA İHTİYACIM VARDI"

Güçlükle kollarını ve ellerini oynatabilen, yüzde 80 engeli bulunan Ahmet Karaosman ise hediye edilen cihaz sayesinde artık bilgisayarı rahatlıkla kullanabileceğini ifade etti.

Hediye için proje öğretmeni ve öğrencilerine teşekkür eden Karaosman, "Benim böyle bir cihaza ihtiyacım vardı. Öğrenci arkadaşlarımız da böyle güzel bir cihaz geliştirmişler. Sağ olsunlar beni düşünüp hediye ettiler. Geliştirilen bu cihaz benim gözüm, elim, ışığım oldu. Aynı şekilde benim gibi olan arkadaşların da çok işine yarayacağına inanıyorum." diye konuştu.