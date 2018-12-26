Karaman'da çöpte yaralı halde bulup "Garip" ismini verdikleri kediyi tedavi ettiren Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi son sınıf öğrencisi Zehra Sultan Karaca, Talha Yasin Kurt, Eren Emre Güneş ve Sinem Şanlıtürk, bir taraftan üniversite sınavına hazırlanırken, diğer yandan da kedinin sağlığına kavuşması için çaba sarf ediyor.

"UYUTACAKLARDI, İSTEMEDİK"

Öğrencilerden Talha Yasin Kurt, ders arasında arkadaşları ile otururken okulun yanındaki çöpten gelen ses duyduklarını ve burada karton kutu içerisinde bir kedi bulduklarını söyledi.

Hayvanın durumuna çok üzüldüklerini belirten Kurt, şöyle devam etti:

"Kedi kötü durumdaydı. Arka ayakları tutmuyordu. Kediyi alarak okulun güvenliğine bıraktık. Çıkışta özel veterinere götürdük. Veteriner, kedinin çok zor olan tedavisinin burada yapılamayacağını, isterlerse acı çekmemesi için iğne ile uyutabileceğini söyledi. Kedinin ölmesine razı olmadık. Karaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne gittik. Belediye veterineri de kedinin belinde sorun olduğunu, Karaman'da tedavi şansının olmadığını anlattı."

Liseliler çöpte buldukları yaralı kediye sahip çıktı VİDEO



TEDAVİSİ İÇİN ARACINI TAHSİS ETTİ

"Garip" adını verdikleri kedinin tedavisi için sosyal medyadan çağrı yapmak üzere çekim yaparken Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Kabaağaç ile karşılaştıklarını aktaran Kurt, şunları dile getirdi:

"Bizim adımıza Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile irtibata geçti. Kendi arabası ile bizi Konya'ya gönderdi. Kediye Konya'da operasyon yapıldı, beline platin takıldı. Tamamen iyileşmesinin iyi bir bakımla 6 ay süreceğini, belli hareketler yaptırmamız gerektiği söylendi. Biz de arkadaşımızın evine getirdik. İyileşmesi için çaba gösteriyoruz. Garip'i bulduğumuzda bize kutunun içinden saldırıyor, insanlardan çok korkuyordu. Bir aracın çarptığını düşünmüyoruz, görünen bir yarası yoktu. Büyük ihtimalle işkence görmüş. Bazı insanların hayvanlara gereken değeri vermediğini düşünüyorum. Onlar bizim gibi konuşamıyor, sıkıntısını bizlere iletemiyor. Herkesin hayvanlara karşı daha duyarlı olmasını istiyorum."





KEDİYE KÜLTÜR FİZİK TEDAVİSİ YAPTIRIYORLAR

Evinde Garip'in bakımını üstlenen Zehra Sultan Karaca da "Garip'in bakımı çok zor. Tuvalet ihtiyacını bile kendisi karşılayamıyor. Lise son öğrencileriyiz, sınav telaşımız var. İnsanlardan korktuğu için bakımı tek başına yapılamıyor. Arkadaşlarım bize yardımcı oluyor. Veterinerin gösterdiği hareketleri yaptırıyoruz. Tedaviye yanıt vermeye başladı. Bu bizi çok sevindiriyor. Onun daha iyi olduğunu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

ADINI "GARİP" KOYDULAR

Eren Emre Güneş ise yaşadığı olaylardan dolayı kediye Garip ismini verdiklerini vurgulayarak, "Bu ismin ona yakışacağını düşündük. İyi olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onun gösterdiği her tepkide dünyalar bizim oluyor. Hayvanları sevmeyen insanları sevemez. Onun için Garip'in iyileşmesi bizim için çok önemli. Herkesin, hayvanların da yaşama hakkı olduğunun bilincinde olmasını istiyorum." diye konuştu.

"DÜNYA, SADECE İNSANLARA AİT DEĞİL"

Kediyi bulan öğrencilerden Sinem Şanlıtürk de hayvanların yaşamın bir parçası olduğuna işaret ederek, "Dünya sadece insanlara ait değil. Hayvanların da yaşama hakkı var. Özellikle hayvana şiddetin ön plana çıktığı bu günlerde davranışımızın herkese örnek olmasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.