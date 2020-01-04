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Liselilerden engelliler için yeni icat

Düzce’de Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören 2 lise öğrencisi işitme engellilerin hayatta daha hızlı iletişim kurması için sesi yazıya çeviren gözlük yaptı.

İHA | 04.01.2020 - 11:14..
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Düzce Bilim Sanat Merkezi'nde eğitim gören Ömer Berkay Biçen ile Dağhan Akyürek isimli gençler, işitme engelli bireylerin topluma daha kolay iletişim kurması için sesi yazıya çeviren gözlük icat etti.

Cep telefonuna bulunan bir program sayesinde konuşulanlar yazıya dökülüyor ve gözlüğün ekranında görülüyor.

Liselilerden engelliler için yeni icat

SESİ YAZIYA ÇEVİREN GÖZLÜK

Ömer Berkay Biçen, işitme engelliler için bir şey yapmak istediklerini ve yaptıkları beyin fırtınası sonrasında sesi yazıya çeviren gözlüğü yaptıklarını belirterek, “Arkadaşımla beraber işitme engelliler için bir gözlük tasarladık. Bir beyin fırtınası çalışması sırasında bu fikri bulduk. Beraber konuşurken bu fikir ortaya çıktı.” dedi.

Liseli gençler sesi yazıya çeviren gözlük yaptı İZLE

YAZI OKUNARAK CEVAP VERİLİYOR

Dağhan Akyürek ise işimle engellilerin günlük hayatta yaşadıkları sıkıntıdan yola çıktıklarını belirterek, “İşitme engelliler için proje yapmamızın sebebi günlük hayatta iletişim konusunda sıkıntılar çekiyorlar. İşaret dili kaçımız biliyoruz? Ayrıca çok fazla işitme engelli birey var. İşaret dili zaten bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Örneğin; Amerika’da yapılan işaret dili ile Türkiye’de yapılan işaret dili tamamen farklı. Bunun önüne geçmek, okuyarak daha hızlı iletişime geçmenin daha kolay olduğunu düşündük. Gözlük karşıdan aldığı sesi ardinyo aracılığı ile yazıya çeviriyor. Yazıya çevirdiği bilgiyi LCD ekrandan led ekrana aktarıyor. Led ekran sayesinde de gözlük üzerindeki optik sistemden cama yansıyor. Camdan da gözlüğü takan kişi, yazıyı okuyarak cevap veriyor.” dedi.

Liselilerden engelliler için yeni icat

7-8 ÜRÜN ÇIKTI

Projenin Danışman Öğretmeni Adem Akkuş öğrencilerin engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için bir çok proje üretmeye devam ettiklerin belirterek, “Bilim ve sanat merkezlerinde proje üretimi ve yönetimi adı altında bir program dahilinde eğitim görüyorlar. Bu programda öğrencilerimiz düzenli olarak proje üretiyorlar ve bunun ilk aşaması da proje üretimi için beyin fırtınası yapmak. Düzce Bilim ve Sanat Merkezi olarak bizim engelliler için çalışma misyonumuz vardı. Yaklaşık 7-8 ürünümüz çıktı. Çocuklar kendi aralarında tartıştılar ve işitme engelliler için dil kolaylığı sağlayacak, iletişim kolaylığı sağlayacak bir proje üzerinde yoğunlaştılar. Bunda da başarılı oldular.” dedi.

Liselilerden engelliler için yeni icat

Öğrenciler yaptıkları proje ile gurur duyarken, yeni projeler için ise çalışmalarını sürdürüyorlar.

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