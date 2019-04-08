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Lisenin güvenlik görevlisi tacizden tutuklandı

16 ve 17 yaşındaki iki kız öğrenciye okulun spor salonunda cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen lisenin özel güvenlik görevlisinin tutuklandığı duyuruldu.

DHA | 08.04.2019 - 17:25..
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçen cuma günü meydana gelen olayda, bir lisede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve iki çocuk babası Yıldıray Z., ragbi sporuyla ilgilenen iki kız öğrenciye iddiaya göre, antrenman öncesi soyunma odasında tacizde bulundu.

KIZ ÇOCUKLARINDAN BİRİSİ AİLESİNE SÖYLEDİ

Eve giden çocuklardan 16 yaşında olan yaşadıklarını babası H.Y.'ye anlattı. Kızıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden H.Y., güvenlik görevlisinden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, şüpheli Yıldıray Z.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinde iddiaları kabul etmeyen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Lisenin güvenlik görevlisi tacizden tutuklandı

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