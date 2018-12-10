Litvanya’dan Rusya’ya Kerç Boğazı yaptırımı

Litvanya Parlamentosu; Rusya’nın, Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı’na girişine izin vermeyerek bağlaması ve Ukraynalı denizcileri gözaltına almasını görüştü.

PARA TRANSFERLERİNDE KISITLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun çağrısı üzerine Litvanya, Rusya’ya yaptırım kararı aldı. Parlamento'da alınan karara göre, Litvanya tarafından Rusya’ya, bankalar arası para transferlerinde kısıtlama uygulanacak. Ayrıca Parlamento'da tüm müttefiklerin Rusya’ya petrol ve gaz baskısı yapması talep edildi.