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Litvanya’dan Rusya’ya Kerç Boğazı yaptırımı

Rusya ve Ukrayna arasındaki Kerç Boğazı krizine, Litvanya da dahil oldu.

İHA | 10.12.2018 - 23:06..
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Litvanya Parlamentosu; Rusya’nın, Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı’na girişine izin vermeyerek bağlaması ve Ukraynalı denizcileri gözaltına almasını görüştü.

Litvanya’dan Rusya’ya Kerç Boğazı yaptırımı

PARA TRANSFERLERİNDE KISITLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun çağrısı üzerine Litvanya, Rusya’ya yaptırım kararı aldı. Parlamento'da alınan karara göre, Litvanya tarafından Rusya’ya, bankalar arası para transferlerinde kısıtlama uygulanacak. Ayrıca Parlamento'da tüm müttefiklerin Rusya’ya petrol ve gaz baskısı yapması talep edildi.

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