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Lizozom nedir

Lizozom, ökaryotik hücrelerin sitoplazmasında bulunan zarla çevrili yapıdır.

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Lizozom nedir

Lizozom, Christian de Duve tarafından, hücrenin elektron mikroskobuyla incelenmesi sonucu keşfedildi. Duve, lizozomu tek kat zarla çevrili, içi homojen olmayan şekilde tanımladı.

LİZOZOMUN GÖREVLERİ

Hücre içindeki maddeleri sindiririr. Hücrenin savunmasına yardımcı olur. Enzimleri yaşlanmış olan molekül ve organelleri parçalar. Spermin baş kısmında bulunup yumurtanın delinmesini sağlar.

OTOLİZ VE HİSTOLİZ

Çapı 0.2-0.8 mikron arasında değişen lizozom zarı herhangi bir neden dolayı yırtılırsa, içindeki sindirim enzimleri sitoplazmaya dağılır, böylelikle hücre sindirilir. İlk olaya otoliz, ikinci olaya ise histoliz nedir.

Lizozom nedir

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