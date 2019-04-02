Lokalde cinayet: 1 ölü

Çorum’da meydana gelen olayda lokalde bulunan Yılmaz Ö. (20) ve Volkan Ş. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Volkan Ş. üzerinde bulunan tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Yılmaz Ö. Olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Yılmaz Ö.’nün cesedi Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.





