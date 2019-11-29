İngiltere’nin başkenti Londra’daki Londra Köprüsü’nde bıçaklı kavgaya müdahale için gelen polis ve özel timin köprünün trafiğini kestiği belirtilirken, polisin ateş açtığı da bildirildi.

SALDIRGANLARDAN BİRİ VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay, başkent Londra’da bulunan Londra Köprüsü’nde meydana geldi. Bir grup saldırganın bıçakla bir kişiye saldırdığı bildirildi. Olay yerine intikal eden polis ve özel timin bir kişiyi gözaltına aldığı, köprüdeki saldırganlara ateş açtığı ve bıçaklı saldırganın vurulduğu belirtildi.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, polislerin, köprünün başında silahlarını doğrulttukları ve bir kişiyi gözaltına aldıkları görüldü.

Londra Köprüsü’nde silah sesleri paniğe neden oldu VİDEO