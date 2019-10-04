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Londra metrosunda hırsıza müdahale

Londra metrosunda yaşanan hırsızlık olayı sonrası kavga çıktı. Kavga ise mağdurun, "Ben daha güçlüyüm" diyen hırsıza kafa atmasıyla son buldu.

Haber Merkezi | 04.10.2019 - 13:07..
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Londra metrosu, hrısızlık yüzünden yaşanan bir kavgaya ev sahipliği yaptı.

Londra metrosunda hırsıza müdahale

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Mağdur ile hırsızlık yapmadığını iddia eden kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Londra metrosundaki tartışmayı kafayla bitiren adam VİDEO

"SENDEN DAHA GÜÇLÜYÜM" DEDİ

Bu sırada çevredekiler, hırsıza tepki gösterdi. Hırsız, baskılara dayanamayıp yanındaki kişiye, "Kavga etmek istemiyorum ama ben senden daha güçlüyüm." deyip kavgadan galip ayrılmak istedi. Ancak, hiç beklemediği bir hamleyle karşılaştı.

Londra metrosunda hırsıza müdahale

HIRSIZA KAFA ATTI

Hırsızlık mağduru olan kişi, hırsızlık yaptığını iddia ettiği kişiye kavga sırasında kafa attı. Kavga ise hırsızın tepki verememesiyle son buldu.

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