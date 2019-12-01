Londra saldırganı cezaevinden mektup yazmış

Londra Köprüsü'nde dün meydana gelen bıçaklı saldırı sonrasında 2 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği de İngiliz polisi tarafından tespit edildi.

DAHA ÖNCE MEKTUP YAZDI

Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren Pakistan asıllı Usman Khan’ın daha önce cezaevindeyken avukatına mektup yazarak 'iyi bir insan' olduğunu kanıtlamak için rehabilitasyon kursuna katılmak istediğini belirten mektup yazdığı ortaya çıktı.

'İYİ BİR İNGİLİZ VATANDAŞI' OLDUĞUNU KANITLAMAK İÇİN REHABİLİTASYONA YAZILDI

Khan’ın 2012 yılında terör suçlamaları nedeniyle girdiği cezaevinden 'iyi bir insan ve iyi bir İngiliz vatandaşı' olduğunu kanıtlamak için rehabilitasyon kursuna katılmak istediğini belirten avukatına yazdığı mektubu yayınlandı.

ÖĞRETİLERİ ÖĞRENMEK İSTEDİ

İngiliz ITV kanalının yayınladığı mektupta, Usman Khan (28), cezaevinde kaldığı sürece radikalleşmediğini ve İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği rehabilitasyon kurslarına katılarak İslam ve öğretilerini öğrenmek istediğini yazdı.

Khan’ın avukatı Vajarat Sharif, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, müvekkilinin cezaevinde olduğu sürede birkaç kez kendisine bu konuda yardımcı olmasını istediğini belirtti.

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ÖNEMLİ BİNALARA SALDIRI YAPMAK İSTEDİ

Londra Polis Teşkilatı, Khan’ın 16 yıllık hapis cezasının yarısını tamamladıktan sonra geçtiğimiz yıl Aralık ayında şartlı olarak tahliye edildiğini açıkladı.

İngiltere’nin Stoke-on-Trent kentinde doğup büyüyen Pakistan asıllı Khan, aralarında Londra Borsası olmak üzere, önemli merkezi binalara saldırı planladığı gerekçesiyle terör suçlamalarından dolayı cezaevindeydi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İngiliz basını, Khan’ın Cambridge Üniversitesi’nin düzenlediği rehabilitasyon konferansına katıldığı sırada saldırıyı gerçekleştirdiği burada 2 kişiyi bıçakladığı ve konferansa katılan diğer eski mahkumların müdahalesiyle salondan dışarıya çıkarıldığını aktardı.

Diğer yandan saldırıda hayatını kaybedenlerden 1 kişinin de kimliği açıklandı. Cambridge Üniversitesi mezunu 25 yaşındaki Jack Merritt’in konferansı organize eden isimlerden biri olduğu ortaya çıktı. Kadın olduğu belirtilen diğer kurbanın ise kimliği henüz açıklanmadı.