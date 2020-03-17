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Londra sokakları korona nedeniyle boş kaldı

İngiltere'de onlarca kişinin koronavirüsten ölmesinin ardından Londra sokaklarında insan kalabalığı gittikçe azalıyor.

AA | 17.03.2020 - 12:55..
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Koronavirüsten 55 kişinin öldüğü ve 1500'den fazla vakanın yaşandığı İngiltere'de halk, gelişmeleri endişeyle takip ediyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedbirler kapsamında, "Herhangi birinin yüksek ateşi veya öksürüğü varsa, 14 gün boyunca hane olarak kendinizi karantinaya almanızı istiyoruz." dedi.

LONDRA'DA SOKAKLAR BOŞ

İngiliz halkına yapılan tavsiyelerin ardından ülkede sokakların önceki günlere kıyasla boş olduğu görüldü.

Başkent Londra’da koronovirüsün yol açtığı korku nedeniyle işe gidiş saatinde toplu taşıma araç ve istasyonlarında yoğunluğun olmadığı gözlendi.

Londra sokakları da normal iş günlerinin aksine oldukça sakin bir görüntü çizdi.

Londra sokaklarında korona sessizliği ViDEO

Londra sokakları korona nedeniyle boş kaldı

Londra sokakları korona nedeniyle boş kaldı

Londra sokakları korona nedeniyle boş kaldı

Londra sokakları korona nedeniyle boş kaldı

Londra sokakları korona nedeniyle boş kaldı

Londra sokakları korona nedeniyle boş kaldı

Londra sokakları korona nedeniyle boş kaldı

Londra sokakları korona nedeniyle boş kaldı

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