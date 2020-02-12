Londra'da, afro saçları olan kız okula alınmadı

İngiltere'nin Londra şehrinde, Hackney’de Urswick Okulu’nda okuyan Ruby Williams, dört yıl önce 14 yaşındayken kabarık afro saçlarının diğer öğrencileri engellediği gerekçesiyle okuldan eve gönderildi.

ŞAKA YAPTIKLARINI DÜŞÜNDÜ

Aynı saçlara sahip olmasına karşılık daha önce böyle bir cezayla karşılaşmayan Ruby, bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü belirtti.

Ruby’ye ‘sağlık ve güvenlik standartlarını’ hatırlatan okul, afro saçlarını kabul edilebilir uzunluk ve genişlikte olması gerektiğini bildirdi.

ONLARCA FARKLI YÖNTEM DENEDİ

Aynı olay defalarca tekrarlanırken Ruby de bu süreçte kurallara uyabilmek adına saçlarını örmek, at kuyruğu yapmak, düzleştirmek gibi pek çok farklı tarz denedi. Ancak tüm bu yöntemler ya çok fazla zaman alıyordu ya maliyeti yüksek oluyordu ya da saçına kalıcı hasar veriyordu.

PEK ÇOK DERSİ KAÇIRDI

Sınavlara hazırlandığı bu dönemde çoğu dersini kaçıran Ruby, kendisini dışlanmış ve arkadaşlarının önünde küçük düşürülmüş hissetti.

ÖĞRETMENİ SAÇINA ZORLA BANT TAKMAYA ÇALIŞTI

Öğretmeninin saçlarına zorla bant takmaya çalıştığını belirten Ruby, “İnsanlar istedikleri uzunlukta, neredeyse kalçalarına gelecek derecede saçlarını uzatabiliyorken ben neden saçımı kesmek ya da değiştirmek zorundayım.” dedi.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Ruby’nin ailesi okula karşı yasal mücadele başlatırken, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu da aileyi destekledi. Ailenin şikâyeti üzerine okulun web sitesinde yer alan ‘saç politikası’ kaldırıldı.

TAZMİNAT ALDI

Üç yıldan fazla süren mücadelede mahkemeye gitmeden okulla uzlaşan Ruby Williams, 8 bin 500 sterlin (yaklaşık 67 bin TL) tazminat almaya hak kazandı.

"AFRO SAÇLARA SAHİP HİÇBİR ÇOCUK BENİM GİBİ ACI ÇEKMEMELİ"

Ruby Williams, “Umarım bu hikâye benzer durumlarda susmak zorunda kalanlara cesaret verir. Afro saçlara sahip hiçbir çocuk benim gibi acı çekmemeli” dedi.

"SAÇLARIM ÇOK BÜYÜK OLDUĞU İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Başka bir kolejde eğitimine devam eden Ruby, artık saçlarını konusunda utanç hissetmediğini belirtti ve “Saçlarımla kesinlikle gurur duyuyorum. Kaydedilen ilerlemeyle ve yaşadığım yolculukla gurur duyuyorum. Saçlarım ‘çok büyük’ olduğu için gururluyum.” dedi.