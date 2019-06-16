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Londra’da bıçaklı terör: 3 ölü

İngiltere’nin başkenti Londra'da yaşanan 3 ayrı bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 16.06.2019 - 03:27..
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Cumartesi öğleden sonra Londra’nın merkez ilçelerinden Tower Hamlets’de 30 yaşında bir erkeğin bıçaklandığı ihbarına giden polis ekipleri, saldırının yaşandığı andan yarım saat sonra, ambulans ekiplerinin tüm çabalarına rağmen yaralıyı kaybettiklerini duyurdu. Bu vakayla ilgili henüz bir tutuklama olmadığı akrabalarına bildirildi.

Londra’da bıçaklı terör: 3 ölü

Bu haber yine Londra’nın şehir merkezinde yaşanan iki bıçaklama vakasının üzerine gelmişti. İki ayrı olayın mağdurları da olay yerinde hayatlarını kaybettiler.

ART ARDA BIÇAKLI SALDIRILAR

İlk ölüm haberi Londra’nın güneyinde Tooting adlı bölgeden, Cuma akşam üzeri saat 17:00’de geldi. Bu vakaya ilişkin yaşları 16-19 arası 6 genç erkek tutuklanarak soruşturma için karakola götürüldü. Polis bu vakanın üzerinde çalışırken bir kaç dakika sonra, 25 kilometre uzakta Güneydoğu Londra’daki bir başka merkezden Plumstead’den, birinin bıçaklandığına dair yeni bir ihbar aldı. Daha 20’sine basmadığı tahmin edilen genç bir erkek olay yerinde hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili 3 erkek bir de kadın gözaltına alındı.

Londra’da bıçaklı terör: 3 ölü

BIÇAKLI SALDIRILARDA ARTIŞ

Aynı gün yaşanan bu vakalarla, yılbaşından beri bıçaklı saldırılarda ölenlerin sayısı 59’a çıkmış oldu. Polis Müfettişi Richard Smith, bu olaylarla birlikte, bıçak bulundurmanın ölümcül sonuçlar doğurabileceği gerçeğinin, bir kez daha altının çizildiğini belirtti.

Londra’da bıçaklı terör: 3 ölü

LONDRA POLİSİ ALARMDA

Londra’nın Pakistan asıllı belediye başkanı Sadık Han aynı gün, daha üçüncü cinayet haberi gelmeden, dakikalar içinde Londra’nın iki merkezi yerinden böylesi haberler almanın acı verici, olduğunu söyledi. Han, Polisin bu vakalar üzerinde 24 saat çalıştığını ve Londra’yı daha güvenli hale getirmeye çabaladığını belirtti.

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