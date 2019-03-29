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Londra'da Brexit karşıtları sokağa çıktı

İngiliz Parlamentosu'nda Brexit önergesi için hayır oyu verilirken, Brexit karşıtları da Londra'da eylem düzenledi.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 19:07..
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İngiltere'de sosyal ve siyasal gündemin en önemli konusu Brexit. Özellikle parlamentoda alınan kararlar Brexit'i bir çıkmaza sürüklenrekn İngilizler de sokaklara dökülerek Brexit eylemi yaptı.

Londra'da Brexit karşıtları sokağa çıktı

AB'den ayrılma taraftarı bir grup İngiliz Londra'da yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde Britanya bayrakları ile yürüyüş gerçekleştiren binler, AB karşıtı slogan ve pankartlarla gösteri düzenledi.

Londra'da Brexit karşıtları sokağa çıktı

BREXİT EYLEMİ

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüş sırasında polis güvenlik çemberi oluştururken, kortejin geçişi sırasında AB yanlısı eylem yapan gruplar ile zaman zaman karşılaşıldı.

Karşıt görüşlü gruplar birbilerine bayrak salladı.

Londra'da Brexit karşıtları sokağa çıktı

İNGİLTERE'DE BREXİT SARMALI

Kısır bir döngüye dönüşen Brexit İngiltere'de büyük bir çıkmaz haline geldi. Özellikle parlamentoda aradığı desteği bulamayan Theresa May, yavaş yavaş kendine olan güveni eritiyor.

Londra'da Brexit karşıtları sokağa çıktı

Geçtiğimiz günlerde de Muhafazakar Parti'den bir grup ayrılarak yeni bir parti kurma girişiminde bulunmuştu.

Londra'da Brexit karşıtları sokağa çıktı

BREXİT TARİHİ YAKLAŞIYOR

May’ın Brexit anlaşmasının 15 Ocak ve 12 Mart’ta Avam Kamarası tarafından iki defa reddedilmesinin ardından AB, İngiltere'nin isteği üzerine ülkenin resmi olarak AB’den ayrılma tarihini 29 Mart'tan 12 Nisan’a ertelemişti. İngiltere'nin 12 Nisan'a kadar AB'den ayrılma konusunda yeni bir plan bulması veya o tarihte anlaşmasız bir şekilde AB’den ayrılması gerekiyor.

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