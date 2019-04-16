Londra'da çevreci işgal eylemi: 113 gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion hükümeti iklim değişikliğiyle mücadeleye zorlamak istiyor. Grup; bu kapsamda iki gündür gösteri düzenliyor.

113 KİŞİ GÖZALTINDA

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Londra’da dün bir köprü, bir meydan ile üç kavşağı işgal ederek trafiğe kapatan eylemcilerden 113'ünün gözaltına alındığı kaydedildi.

Polis dün gece eylemcileri tek bir noktada toplanmaya ve eylemlerini orada sürdürmeye çağırmış, bu çağrıya uymayanları gözaltına almaya başlamıştı.

EYLEMLER 5 GÜN SÜRECEK

Gözaltılara rağmen grubun diğer üyelerinin kentin farklı noktalarında eylemlerine bugün de devam etmesi bekleniyor.

Londra'da çevreci protestocular, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla çaba göstermesi için 5 gün boyunca işgal eylemi yapacaklarını açıklamıştı.

EN İŞLEK NOKTALAR TRAFİĞE KAPANDI

Eylemciler Londra'nın en işlek noktaları arasında yer alan Marble Arch, Oxford Circus, Piccadilly Circus ve Waterloo Köprüsü ile İngiliz parlamentosunun önündeki Parlamento Meydanı'nı işgal edip trafiğe kapatmıştı.

DAHA ÖNCE DE PROTESTO YAPMIŞLARDI

Kasım ayında protestocuların, Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Extinction Rebellion önceki hafta da İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasındaki bir oturumda çıplak protesto eylemi gerçekleştirmiş, olayda 8 kişi gözaltına alınmıştı.