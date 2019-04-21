Londra'daki çevreci işgal eyleminde gözaltı 750 oldu

Londra’nın işlek noktalarını işgal eden çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion üyelerinden, gözaltına alınan eylemci sayısının 750'yi geçtiği, 28 eylemcinin de mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.

İŞGALLER 6 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Eylemciler pazartesi gününden itibaren Londra'nın en işlek noktalarından Marble Arch, Oxford Circus, Piccadilly Circus ve Waterloo Köprüsü ile İngiliz parlamentosunun önündeki Parlamento Meydanı'nı işgal edip trafiğe kapatmıştı.

Extinction Rebellion, İngiliz hükümetinden "iklim ve ekolojik acil durum" ilan edilmesini, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesini ve iklim değişikliğiyle mücadele kararlarını almak için halk meclisleri oluşturulmasını istiyor.

BÜYÜK OPERASYON DÜZENLENDİ

İngiliz polisi dün100'den fazla memurla işgal eyleminin sürdüğü noktalardan Oxford Circus'a ikinci büyük operasyonunu düzenledi. Alanda kendilerini birbirlerine zincirleyen eylemciler gözaltına alındı.

Eylemcilerin, polisin dün meydandan kaldırdığı pembe teknenin kağıt replikalarını bugün, Oxford Circus'ın çeşitli noktalarında yerlere bıraktığı görüldü.

"İNGİLİZ POLİSİ EYLEMCİLERE YUMUŞAK DAVRANIYOR"

İngiliz polisi, eylemcilere "yumuşak" davrandığı gerekçesiyle bazı basın kuruluşları ve kamuoyunun eleştirilerine hedef oluyor. Polis teşkilatı da kendisini eylemcilerin şiddete başvurmamasını gerekçe göstererek savunuyor.

ESNAF BÜYÜK ZARARA UĞRADI

Eylemler nedeniyle Londra'da onlarca belediye otobüsünün güzergahı değiştirilirken, eylemlerin sürdüğü bölgelerdeki esnafın 10 milyonlarca sterlin zarara uğradığı belirtiliyor.