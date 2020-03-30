Londra'da fuar alanı, korona hastanesine çevriliyor

İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 20 bine yaklaşırken, 1228 kişi hayatını kaybetti.

Gelişmeler karşısında İngiliz hükümeti, başkent Londra'daki bir fuar merkezini geçici hastaneye dönüştüme kararı aldı.

4 BİN YATAK KAPASİTELİ

Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Londra'daki Excel Fuar Merkezi'nde NHS Nightingale Hastanesi adıyla geçici bir hastane açacağız. NHS Nightingale Hastanesi, her biri 2 bin yatak kapasiteli 2 ayrı bölümden oluşacak." dedi.

İNGİLİZ ORDUSU DA DESTEK VERİYOR

Hancock, hastaneye Ulusal Sağlık Hizmetlerinin yanı sıra ordunun da destek vereceğini ifade etti. Matt Hancock, ayrıca son sınıfta okuyan yaklaşık 5 bin 500 sağlık görevlisi ve 18 bin 700 hemşirelik öğrencisinin de "cephe hattına geçeceğini" aktardı.