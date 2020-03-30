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fuzulev

Londra'da fuar alanı, korona hastanesine çevriliyor

İngiltere'de kurulan hastane, her biri 2 bin yatak kapasiteli 2 ayrı bölümden oluşacak.

AA & Ensonhaber |
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İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 20 bine yaklaşırken, 1228 kişi hayatını kaybetti.

Gelişmeler karşısında İngiliz hükümeti, başkent Londra'daki bir fuar merkezini geçici hastaneye dönüştüme kararı aldı.

4 BİN YATAK KAPASİTELİ

Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Londra'daki Excel Fuar Merkezi'nde NHS Nightingale Hastanesi adıyla geçici bir hastane açacağız. NHS Nightingale Hastanesi, her biri 2 bin yatak kapasiteli 2 ayrı bölümden oluşacak." dedi.

İNGİLİZ ORDUSU DA DESTEK VERİYOR

Hancock, hastaneye Ulusal Sağlık Hizmetlerinin yanı sıra ordunun da destek vereceğini ifade etti. Matt Hancock, ayrıca son sınıfta okuyan yaklaşık 5 bin 500 sağlık görevlisi ve 18 bin 700 hemşirelik öğrencisinin de "cephe hattına geçeceğini" aktardı.

Londra'da fuar alanı, korona hastanesine çevriliyor

Londra'da fuar alanı, korona hastanesine çevriliyor

Londra'da fuar alanı, korona hastanesine çevriliyor

Londra'da fuar alanı, korona hastanesine çevriliyor

Londra'da fuar alanı, korona hastanesine çevriliyor

Londra'da fuar alanı, korona hastanesine çevriliyor

Londra'da fuar alanı, korona hastanesine çevriliyor

Londra'da fuar alanı, korona hastanesine çevriliyor

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