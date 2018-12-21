Londra'da Gatwick Havalimanı'nda drone alarmı

Londra Emniyetinden yapılan açıklamada, Gatwick Havalimanı sınırlarında izinsiz uçurulduğu tespit edilen 2 drone'nun hava trafiğinin aksamasına sebebiyet verdiği, ertelen uçuşlar nedeniyle 72 bin yolcunun mağdur olduğu belirtildi.

Açıklamda, devam eden incelemeler nedeniyle bazı uçuşların yarın da ertelenebileceği de ifade edildi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Drone'ların oluşturduğu kriz ortamı nedeniyle, çok sayıda uçuş iptal edildi. Bu nedenle havalimanında uzun kuyruklar oluştu. Kimilerinin uçakları geç kalktı ancak bazı yolcular, uçağı geç kalkanlar kadar şanslı değildi.

Havalimanının köşelerini kendilerine yatak olarak tutan yolcular, valizlerini kendilerine yastık yaparak uyudu, dinlendi. İçerde boşta koltuk bulan şanslı yolcularsa, oralarda uyumayı tercih etti.

KASITLI EYLEM

Polis kaynakları, drone'ların havalimanı üzerinde uçurulmasının "kasıtlı eylem" olduğunu kaydetti. Olayın terörle bağlantısının bulunmadığı da vurgulandı. Öte yandan, İngiliz ordusunun, hava araçlarını uçuran kişileri bulmaya dönük soruşturmasında ve benzer olayların yinelenmesinin önüne geçilmesinde polise destek vereceği açıklandı.

Dün geceden bu yana uçuşların askıya alındığı havalimanına bugün inmesi gereken bazı uçaklar, kentteki diğer havalimanı olan Heathrow'a ve başka ülkelerin havalimanlarına yönlendirilmişti.

448 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Gatwick Havalimanı'nda gün içinde toplam 246 kalkış ile 202 inişin iptal edildiği duyuruldu. Havalimanlarının 1 kilometre yakınına kadar "drone" uçurulması yasak olan İngiltere'de, uçuş güvenliğini tehlikeye sokmak 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.