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Londra’da havalimanı yakınındaki bir depoda yangın

Londra'nın Heathrow Havalimanı'nın yakınında bulunan bir depoda çıkan yangın sonucunda patlamalar meydana geldi.

DHA | 28.04.2019 - 19:12..
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Yerel medya, İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Heathrow Havalimanı’nın yakınında bulunan bir depoda art arda patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

40 İTFAİYE PERSONELİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Patlamalar sonrası yükselen dumanları gören vatandaşların itfaiyeyi aramaları sonucu, 6 itfaiye aracının ve 40 itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Patlamaların ise havalimanı yakınında bulunan depodaki bir konteynerin alev alması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Londra’da havalimanı yakınındaki bir depoda yangın VİDEO

Londra’da havalimanı yakınındaki bir depoda yangın

Londra’da havalimanı yakınındaki bir depoda yangın

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