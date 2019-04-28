Yerel medya, İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Heathrow Havalimanı’nın yakınında bulunan bir depoda art arda patlamaların meydana geldiğini duyurdu.
40 İTFAİYE PERSONELİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Patlamalar sonrası yükselen dumanları gören vatandaşların itfaiyeyi aramaları sonucu, 6 itfaiye aracının ve 40 itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.
Patlamaların ise havalimanı yakınında bulunan depodaki bir konteynerin alev alması sonucu gerçekleştiği belirtildi.
Londra’da havalimanı yakınındaki bir depoda yangın VİDEO