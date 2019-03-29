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Londra'da polis zanlıları yakalamak için camiye girdi

Bir kişiyi bıçaklayıp camiye kaçan zanlı yapılan operasyona rağmen yakalanamadı.

AA | 29.03.2019 - 09:53..
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Londra polisinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde bir kişinin bıçaklandığı, zanlıların ise kaçtığı belirtildi.

Bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi olduğu belirtilen zanlıların kaçarken yakınlardaki Londra Merkez Camisi'ne girdiği iddiası üzerine ekipler, camiye operasyon düzenledi.

"CAMİYE GİRİP SAKLANDILAR"

Helikopterlerin de kullanıldığı operasyonda, caminin etrafını çeviren polis, daha sonra içeriye girdi. AA muhabirine konuşan cami cemaatinden Somalili Muhammed Yusuf, "İki kişi, birini bıçakladıktan sonra camiye girip saklandılar. Polis onların peşinde ve bu kişiler hala camide. Polis, giriş çıkışları durdurdu." dedi.

Yusuf, camide kimsenin zarar görmediğini belirtirken, polis de sosyal medyadan yaptığı ikinci açıklamada olayın terör bağlantılı olmadığını duyurdu. Polis, ayrıca henüz kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.

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