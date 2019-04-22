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Londra’da protestolarda gözaltı sayısı artıyor

İklim değişikliği karşıtı protestolarda gözaltına alınan kişi sayısının bine ulaştığını açıkladı.

İHA | 22.04.2019 - 20:18..
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İngiltere'nin başkenti Londra’da çevreci Extinction Rebellion grubunun iklim değişikliği eylemleri 8. gününde devam ediyor. İngiliz polis, iklim değişikliği karşıtı protestolarda gözaltına alınan kişi sayısının bin 65’e ulaştığını açıkladı. Polis, aktivistlerin trafiğe kapattığı Waterloo Köprüsü’nün ise yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.

Londra’da protestolarda gözaltı sayısı artıyor

Londra’da protestolarda gözaltı sayısı artıyor

PROTESTOCULAR SADECE BİLİNÇLENDİRME YAPIYOR

Hükümetin iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik adımlar atmasını talep eden aktivistler, gösterilerde insanları yaklaşan tehlikeye karşı bilinçlendirerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çekiyor.

Londra’da protestolarda gözaltı sayısı artıyor

Londra’da protestolarda gözaltı sayısı artıyor

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