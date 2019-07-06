taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6281
Euro
6.3124
Altın
1399.43
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.27

Londra’daki müzik festivalinde yumruklar havada uçuştu

İngiltere’deki müzik festivalinde, bir grup genç arasında kavga çıktı. Bazı kızların da ayırmaya çalıştığı festivaldeki kavga anı, kameralara yansıdı.

DHA | 06.07.2019 - 16:40..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Finsbury Park’ta 5-7 Temmuz arası düzenlenen müzik festivali ‘Wireless Festival’de, bir grup erkek arasında kavga çıktı.

Londra’daki müzik festivalinde yumruklar havada uçuştu

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA

Bir grup erkeğin birbirini yere yatırıp yumrukladığı ve tekmelediği kavga, festivale katılan yüzlerce kişinin gözü önünde gerçekleşti.

Londra’daki müzik festivalinde yumruklar havada uçuştu

Festivale katılan bir kişinin kayda aldığı görüntülerde; bir grup kızın da erkekler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, kızlardan birinin kavga sırasında erkeklerden birine tekme attığı ve daha sonra aynı erkek tarafından darbedildiği görüldü.

Londra’daki müzik festivalinde yumruklar havada uçuştu

Londra’daki müzik festivalinde yumruklar havada uçuştu VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

385
Gürcistan'ın elektrikli otomobili

Gürcistan'ın elektrikli otomobili

670
Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

658
İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

125
Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

65
Suriye sınırında ek önlemler alındı

Suriye sınırında ek önlemler alındı

263
Afrika Uluslar Kupası'nda Fas elendi

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas elendi

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir