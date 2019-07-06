Londra’daki müzik festivalinde yumruklar havada uçuştu

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Finsbury Park’ta 5-7 Temmuz arası düzenlenen müzik festivali ‘Wireless Festival’de, bir grup erkek arasında kavga çıktı.

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA

Bir grup erkeğin birbirini yere yatırıp yumrukladığı ve tekmelediği kavga, festivale katılan yüzlerce kişinin gözü önünde gerçekleşti.

Festivale katılan bir kişinin kayda aldığı görüntülerde; bir grup kızın da erkekler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, kızlardan birinin kavga sırasında erkeklerden birine tekme attığı ve daha sonra aynı erkek tarafından darbedildiği görüldü.

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