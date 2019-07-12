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Londra'nın simgesi yeni yaşına sessiz sedasız girdi

Restorasyonu devam eden ve Londra'nın en ünlü simgesi olarak bilinen Big Ben saat kulesi, 160'ıncı yaşına bastı.

Haber Merkezi | 12.07.2019 - 08:56..
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Dünyaca ünlü saat kulesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar sürerken kule için zaman kapsülü hazırlandı.

Londra'nın simgesi yeni yaşına sessiz sedasız girdi

ZAMAN KAPSÜLÜ HAZIRLANDI

Zaman kapsülünün içerisine ise, Big Ben'in restorasyon çalışmasında görev alan kişilerin isimleri yazıldı. Sadece bununla da yetinmeyen yetkililer, Londra'da bir okulda okuyan öğrencilere, 'geleceğe dair beklentileriniz nedir' diye bir soru soruldu ve öğrencilerin bunu kaleme alınması istendi.

Londra'nın simgesi yeni yaşına sessiz sedasız girdi

KAPSÜL ÇATIYA YERLEŞTİRİLDİ

Zaman kapsülüne öğrencilerden alınan mesajlar da dahil edildi. Bunun yanı sıra parlamentoda konuşulan konular da kapsüle eklendi. Kapsül ise kulenin çatısına yerleştirildi.

Londra'nın simgesi yeni yaşına sessiz sedasız girdi

RESTORASYON 2021 YILINDA SONA ERECEK

Big Ben'de 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları, 2021 yılına kadar devam edecek.

Londra'nın simgesi yeni yaşına sessiz sedasız girdi

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