Londra'nın simgesi yeni yaşına sessiz sedasız girdi

Dünyaca ünlü saat kulesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar sürerken kule için zaman kapsülü hazırlandı.

ZAMAN KAPSÜLÜ HAZIRLANDI

Zaman kapsülünün içerisine ise, Big Ben'in restorasyon çalışmasında görev alan kişilerin isimleri yazıldı. Sadece bununla da yetinmeyen yetkililer, Londra'da bir okulda okuyan öğrencilere, 'geleceğe dair beklentileriniz nedir' diye bir soru soruldu ve öğrencilerin bunu kaleme alınması istendi.

KAPSÜL ÇATIYA YERLEŞTİRİLDİ

Zaman kapsülüne öğrencilerden alınan mesajlar da dahil edildi. Bunun yanı sıra parlamentoda konuşulan konular da kapsüle eklendi. Kapsül ise kulenin çatısına yerleştirildi.

RESTORASYON 2021 YILINDA SONA ERECEK

Big Ben'de 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları, 2021 yılına kadar devam edecek.