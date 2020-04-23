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Londra'nın ünlü oteli 800 milyon sterline aldı

Londra çevreleri tarafından sevilen Al-Hajri, "İkonik Ritz Oteli’nin sahibi olmak bir ayrıcalık." dedi.

DHA |
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Londra'nın ünlü oteli 800 milyon sterline aldı

Ünlü İngiliz milyarder Barclay kardeşlere ait olan ve İngiltere'nin başkenti Londra'daki The Ritz otelinin gizli alıcısının Katarlı bir iş adamı olduğu ortaya çıktı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, geçen ay 800 milyon sterline satılan The Ritz otelinin alıcısı 40 yaşındaki Katarlı iş adamı Abdulhadi Mana Al-Hajri...

İMRAN HAN'IN ARKADAŞI

Otelin, önceki Katar Emiri’nin eşi Şeyha Moza Bint Nasser tarafından alındığına dair spekülasyonların olduğu belirtilen haberde, Al Hajri’nin, şu anki Emir’in kayınbiraderi ve Pakistan Başbakanı İmran Han’ın da arkadaşı olduğu ifade edildi.

Londra'nın ünlü oteli 800 milyon sterline aldı

(Abdulhadi Mana Al-Hajri ve İmran Han)

"OTEL SAHİBİ OLMAK BİR AYRICALIK"

Londra toplumu tarafından sevilen bir iş adamı olan Al-Hajri'nin, "İkonik Ritz otelinin sahibi olmak bir ayrıcalık." dediği belirtildi.

Ayrıca Al-Hajri’nin, koronavirüs nedeniyle kapalı olan 136 yatak odalı otelin çalışanlarının maaşının ödeneceği sözünü verdiği aktarıldı.

Londra'nın ünlü oteli 800 milyon sterline aldı

(Barclay kardeşler)

KRALİYET AİLESİ'NİN FAVORİ MEKANLARINDAN

The Ritz’in, Kraliyet Ailesi'nin favori mekanlarından biri olduğu ifade edilirken; Prens Charles'ın Camilla Parker Bowles ile ilk kez halk önüne çıkmak için bu oteli seçtiği, otelde çalışanları için Noel partileri verdiği ve ayrıca Kraliçe Elizabeth'in vefat eden annesinin de burada favori bir masasının olduğu belirtildi.

Dünya'nın en pahalı otelini 800 milyon sterline aldı -1

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