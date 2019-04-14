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Lopez benzetmesine Ziynet Sali'den yorum geldi

Sali, "Bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum. Sahne şovları derseniz harika ama çok beğenmiyorum." dedi.

Haber Merkezi | 14.04.2019 - 09:40..
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Türkiye'de artık sanatıyla konuşulmak istediğini söyleyen şarkıcı Ziynet Sali, yıllardır süren Jennifer Lopez benzetilmesine açıklık getirdi.

"KAÇMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Evet, bunu yıllardır duyuyorum. Hatta birçok çekimimizde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum." diyen Sali, beklenmedik bir yorumda da bulundu.

Lopez benzetmesine Ziynet Sali'den yorum geldi

"SANAT NOKTASINDA BEĞENMİYORUM"

Lopez'in sanatçı kimliğini beğenmediğini dile getiren Sali, "Bunu lütfen ukalalık olarak almayın. Jennifer Lopez'i sanatçı kimliği ile çok beğenen birisi değilim. Sahne şovları derseniz harika ama sanat noktasında çok beğenmiyorum." dedi.

Lopez benzetmesine Ziynet Sali'den yorum geldi

Lopez benzetmesine Ziynet Sali'den yorum geldi

Lopez benzetmesine Ziynet Sali'den yorum geldi

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