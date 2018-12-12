Loris Karius Ece Sükan'a kafayı taktı

Beşiktaşlı kaleci Loris Karius, geçen aylarda bir mekanda gördüğü Ece Sükan'ı çok beğenmişti. Çapkın kaleci, güzel stil danışmanıyla tanışmak için araya aracı sokmuş ancak başarılı olamamıştı.

AYNI HOCADAN DERS ALMAYA BAŞLADI

25 yaşındaki kaleci, pes etmedi ve bu kez farklı bir yol denedi. Karius, Ece Sükan'ın özel hocayla tenis oynadığını öğrenince harekete geçti. Yakışıklı kaleci, Ece Sükan'ın haftanın 3 günü bir otelde tenis oynadığını öğrenince yeşil sahalardan kortlara transfer oldu.

Yıldız kaleci, aynı eğitmenden ders aldığı Ece Sükan'la geçtiğimiz haftalarda tanışmayı başardı.