1 Loris Karius sevgilisi Sophia Thomalla ile görüntülendi Loris Karius, önceki gün sevgilisi Sophia Thomalla ile Zincirlikuyu’daki bir otele girerken objektiflere yakalandı.

2 Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı İran ile en uzun sınır hattına sahip Van'da komşu ülkeyle ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı.

3 Gaziantep'te bir adam kedisi için 190 bin lira harcadı Gaziantepli Çetin Talay, eşinden hatıra kalan kedisi için 190 bin lira harcadı ama onu hayatta tutamadı.

4 Öğrenciler gelecekleri için yurt dışını tercih ediyor Yapılan bir araştırmaya göre, öğrenciler daha kaliteli eğitim almak için yurt dışında okumak istiyor.

5 MHK, Fırat Aydınus'u eğitime çağırmadı PFDK'den 1 ay hak mahrumiyeti cezası alan Fırat Aydınus, MHK'nin eğitimine çağırlmadı. TFF'nin bu tutumu Aydınus'un üzerinin çizildiği şeklinde yorumlandı.

6 Fenerbahçe'den Hee-chan Hwang atağı Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de Uzak Doğu'ya açılmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Hamburg'da kiralık olarak forma giyen Hee-chan Hwang'ın peşine düştü.