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Loris Karius sevgilisi Sophia Thomalla ile görüntülendi

Loris Karius, önceki gün sevgilisi Sophia Thomalla ile Zincirlikuyu’daki bir otele girerken objektiflere yakalandı.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 09:22..
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Beşiktaş'ın büyük umutlarla aldığı Alman kalecisi Loris Karius, iş hayatından çok özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Türkiye'ye geldiği anda Türk kadınların büyük ilgisiyle karşılaşan Karius'un adı birçok kadınla anılsa da Alman sevgilisinin İstanbul'a gelmesiyle dedikodular son buldu.

OBJEKTİFLERDEN KAÇAMADILAR

Yakışıklı file bekçisi önceki gün oyuncu sevgilisi Sophia Thomalla'yla Zincirlikuya'daki bir otele girerken görüntülendi.

Araçlarından indikleri sırada görüntülendiklerini fark eden ikili, gizlenmeye çalışsa da gazetecilerin ısrarı karşısında pes etti.

Loris Karius sevgilisi Sophia Thomalla ile görüntülendi

Loris Karius sevgilisi Sophia Thomalla ile görüntülendi

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