Loris Karius'un sevgilisi alkolü bıraktı

Beşiktaşlı Loris Karius’la birlikte yaşayan ve zamanının büyük bir bölümünü Türkiye’de geçiren Alman model Sophia Thomalla, iki aydır içki içmediğini söyledi. Ünlü manken için, “İçkiyi bıraktı, çünkü hamile” söylentileri çıkmıştı.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Thomalla, “İçkiyi bıraktım. Bu hayatımda çok olumsuz bir etkiye sebep olmadı. Ancak hamile değilim. Aksine sağlıklı yaşamak için bu kararı aldım. Şimdi benim için her şey daha normal. Her gün spor yapıyorum, koşuyorum. 30 yaşındayım. Şimdi doğum günümde içki konusunda bir istisna olup olmayacağını soruyorlar. Doğum günüm 6 Ekim’de. Şu anda bir istisna için kararım yok.” ifadesinde bulundu.