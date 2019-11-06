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Lösemi hastası arkadaşı için saçlarını kestirdi

9 yaşındaki Melek, İzmir'de aynı okulun 2. sınıfında okuyan ve lösemi tedavisi gören arkadaşı için saçlarını kestirdi. Kardeşi de ondan görüp aynı davranışı sergiledi.

İHA | 06.11.2019 - 09:39..
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İzmir'de Sevgi (30) ve Yakup Çamkerten'in (30) üç çocuğundan en büyüğü Melek Nisa Çamkerten (9), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda duygulandıran örnek bir davranışa imza attı.

Kemalpaşa 75. Yıl İlkokulu’da 3. sınıfta okuyan Melek, beline kadar uzanan saçlarını aynı okulda 2. sınıfta okuyan ve lösemi tedavisi gören H.K. için kestirdi.

ONDAN GÖRÜP KARDEŞİ DE KESTİRDİ

Melek’in 1. sınıfa giden kız kardeşi Miray Mislina da Melek’ten etkilenerek saçlarını kestirdi. Ailesinin ve öğretmenlerinin desteğini alan Melek Nisa, hem kendisinin hem de kardeşinin saçlarını, H.K.’nın babası Yılmaz K.’ya teslim etti.

"ONLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜN"

Saçlarını kestirmeye nasıl karar verdiğini anlatan Melek Nisa, “Ben televizyonda bir kız gördüm, saçını lösemili çocuklar için bağışlıyordu. Ben de o zaman saçlarımı bağışlamaya karar verdim. Okulumda lösemili bir kız arkadaş varmış, saçlarımı ona vereceğim. Onunla tanışmak ve arkadaş olmak isterim. Saçları uzun olan arkadaşlarım, lütfen lösemili öğrenciler için saçlarınızı bağışlayın ve onların yüzünü güldürün” dedi.

Lösemi hastası arkadaşı için saçlarını kestirdi

"ABLAM BAĞIŞLAYINCA BEN DE BAĞIŞLAMAK İSTEDİM"

Melek Nisa’nın kardeşi Miray Mislina ise "Ablam saçlarını bağışlayınca ben de saçlarımı kestirip lösemili çocuklar için bağışlamak istedim” diye konuştu.

Lösemi hastası arkadaşı için saçlarını kestirdi

"BU YAŞTA KAN BİLE VERMEK İSTİYOR"

Melek Nisa ve ikizler Miray Mislina ile Gökhan’ın annesi Sevgi Çamkerten ise Melek’in yardımseverliği ile tanındığını söyledi. Kızlarının davranışı nedeniyle gurur duyduğunu ifade eden anne Çamkerten, şöyle konuştu: "Lösemili çocukları görünce Melek’in saçlarını kestirmeye karar verdik. Onun saçlarını kestirmeye kıyamıyordum ama bağış yapmak için kestirmek istediğini söyleyince kuaföre gidip kestirdik. İnşallah o kızımızın da yüzü güler. Kızımla gurur duyuyorum. Melek çok duyarlı ve yardımsever bir çocuk. Bu yaşta kan bile vermek istiyor ama ‘yaşın küçük’ diyoruz. Sokakta kedilere yemek götürüyor. Öğretmenimiz de bizimle çok ilgileniyor ve ona ‘sınıfın küçük annesi’ diyorlar. Küçük kızımın saçları çok uzun değildi ama ablasını görünce ‘benim saçım onların saçı olsun’ deyip o da kestirdi. Kızlarım inşallah lösemi tedavisi gören öğrencimizle ömür boyu arkadaş olacak.”

Lösemi hastası arkadaşı için saçlarını kestirdi

SAÇLARI BABAYA TESLİM ETTİ

Melek Nisa, kendi saçlarıyla birlikte kardeşinin saçlarını, “Bu saçları sizin kızınızın için kestirdik. Onun saçı da benim gibi olsun istiyorum. Kızınız için saçımı bağışlıyorum” diyerek teslim etti. H.K.’nın babası Yılmaz K. da ”Nazik hareketinizden ve bu duyarlı davranıştan dolayı tebrik ediyorum. Allah razı olsun” sözleriyle teşekkür etti.

Lösemi hastası arkadaşı için saçlarını kestirdi

Lösemi hastası arkadaşı için saçlarını kestirdi

Lösemi hastası arkadaşı için saçlarını kestirdi

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