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Lösemi hastası öğrenci, 23 aylık mücadeleyi kaybetti

İzmir'de, 28 Haziran'da da kök hücre nakli yapılan lösemi hastası 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, 23 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA | 07.07.2019 - 10:36..
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İzmir’de yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Atakan Gür, 23 ay önce öksürük, halsizlik şikayetleriyle gittiği hastanede lösemi hastası olduğunu öğrendi.

BAĞIŞ KAMPANYASI

2018’in Ekim ayında hastalığının merkezi sinir sistemine nüksetmesi sonucu 17 gün boyunca yoğun bakım servisinde kalan ve bu süreçte uyutulan, konuşma ve işitme yetilerinin yanı sıra hafızasını da kaybeden Gür, bir süre sonra iyileşerek bu yetilerinin bir kısmını geri kazandı. Tek çaresi kök hücre nakli olan Gür’ün ailesi, uygun donör bulunması için bağış kampanyası başlattı.

Lösemi hastası öğrenci, 23 aylık mücadeleyi kaybetti

NAKİL GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ

Ailenin çağrıları ve duaları karşılık buldu. Atakan için yapılan taramalarda, hem Almanya'dan hem de Türkiye'den, ikisi de 10'da 9 uyumlu iki donör bulundu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Atakan Gür'e, kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından kök hücre nakli yapılması planlandı. Ancak planlanan nakil gerçekleştirilemedi.

Lösemi hastası öğrenci, 23 aylık mücadeleyi kaybetti

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastalığına bağlı olarak, beyninde kitle olduğu tespit edilen ve görme kaybı yaşayan Atakan Gür, yaklaşık 2 ay önce aynı hastanede beyin ameliyatı geçirdi. Gür'ün beynindeki kist alındı. Gür, yaşadığı görme kaybı problemini de büyük ölçüde atlattı. Atakan Gür’e, 28 Haziran'da, 10’da 9 uyumlu donörden kök hücre nakli yapıldı. Ancak işlemin üzerinden 12 saat geçmesinin ardından Gür, aniden fenalaştı. Nefes alamayan ve yoğun bakıma alınarak solunum cihazına bağlanan Gür, dün öğle saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Lösemi hastası öğrenci, 23 aylık mücadeleyi kaybetti

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